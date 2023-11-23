Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9'u görecek

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı