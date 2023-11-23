Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemYoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9'u görecek
HaberlerGündem Haberleri Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9'u görecek
ABONE OL

Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9'u görecek

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı geliyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarılar geldi. Vali Gül alınan önlemler ile ilgili bilgileri paylaşarak tarihin öne çekildiğini duyurdu. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. Yar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyarırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de kar yağışından İstanbul'daki hangi ilçelerin daha fazla etkileneceğini açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...

• 23 Kasım 2023 - 07:40 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2023 - 07:40 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Hafta sonu kar yağışı pek çok ili etkisi altına aldı. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar yağışı görüldü. Ancak İstanbul'da çok sayıda ilçede etkili olsa da yoğun kar yağışı görülmedi. Pazar sabah saatlerinde kar yağışı, sonrasında karla karışık yağmur görüldü.

2Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Kar yağışı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düştü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

3

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

4Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı günü açıkladı. İstanbul için de tarih verildi. Son dakika kar yağışı açıklamalarına geçmeden önce Meteorolojinin yeni hava tahmin raporuna bakalım. MGM uyarısının ardından birçok ilde yoğun yağmur sonrası sel de hayatı olumsuz etkiledi.

5Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

6Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 12°CÇok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

9EGE

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 22°CÇok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CParçalı bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı bulutluBURDUR °C, 17°CParçalı bulutluMERSİN °C, 23°CParçalı bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

12AKDENİZ

AKDENİZ

ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

14Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

16Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

ARTVİN °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

18Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisliHAKKÂRİ °C, 9°CParçalı bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı bulutlu

19İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji İstanbul için yeniden kar uyarısı verdi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü kar yeniden İstanbul'da yüzünü gösterecek.

20BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen hafta meteorolojik hadiseler önemliydi, yağmur vardı, kar vardı. Bunun yanında en önemli faktör fırtınaydı. Bu fırtına Karadeniz kıyısındaki limanlarda büyük hasarlar meydana getirdi. Bu seferkinde fırtına o kadar kuvvetli değil, Orta Avrupa’dan alçak basınç merkezi giriyor. Tarihi pazar günü gece saatlerinde Türkiye’yi etkisi altına almaya başlayacak” dedi.

21Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklık 18 derece, pazar günü 8 dereceye düşecek. Ani bir düşüş meydana gelecek. İstanbul’da şehir merkezinde kar yok. Geçen ki gibi Çamlıca tepesinde, Çatalca’nın yüksek yerlerinde olacak. Bu kadar şehirleşme olmasaydı şu anda İstanbul’a Mecidiyeköy’de, Şişli’ye yoğun kar geliyor diyecektim. Ama nerelere yağacak? Civarlarında yağacak, Çatalca’da karla karışık yağmur şeklinde görülür” dedi.

22“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar yağması için -9 olması lazım. Civarlarına kar yağacak. Nereye? Trakya’ya pazar günü yağacak. Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz bu bölgelere kar yağışı var. İstanbul’a kuvvetli yağmur gelecek. Tepelere karla karışık yağmur yaparken, İstanbul içerisine pazar günü kuvvetli yağış getirecek”

23İSTANBULA KAR NE ZAMAN YAĞACAK

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Cumartesi gecesinden itibaren bir soğuk hava dalgası geliyor. Geçtiğimiz hafta gibi olacak. Sıcaklık düşüyor. Geçen haftadan farklı olarak rüzgar fırtına şeklinde esmeyecek. Trakya'da, Çatalca'da, ;Bursa'da, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, İstanbul'un Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde; Çamlıca, Yakacık gibi yerlerde kar yağışı etkili olacak.

24ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Pazar günü İstanbul 8 derece. Artık kış lastiği takmaya başlamamız lazım. Sadece kar yağdığı zaman değil sıcaklığın 7 derece altına düştüğü zaman gerekli.

25VATANDAŞLARA 2 ÖNEMLİ UYARI

VATANDAŞLARA 2 ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan Prof. Dr. Şen vatandaşları uyararak, “Pazar gününe kadar bazı yerlerde lodos var. Sobalar geri teper, kömür atıp uyumayalım. İkincisi sıcaklıklar çoğu bölgede 7 derecenin altına düşüyor. Lastiklerimizi kontrol edelim” dedi.

26Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

İSTANBUL’DA BARAJLARDAKİ SON DURUM NE? YAĞIŞLAR NE KADAR ETKİLER?Çok faydası oldu yağışların. Biz yüzde 16 dolulukla dibe vurduk. Dolmaya başladı. Bugün yüzde 23’tü. Bundan sonra artmaya devam edecek. Yağışlı mevsime giriyoruz. Nisan ayına kadar artar.

27Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hafta sonu itibari ile ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesini beklediklerini aktardı.

28İSTANBULDA KAR ALARMI

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

29Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

30KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIMA ÇEKİLDİ

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM'A ÇEKİLDİ

Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı. Toplantıda, İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel ile, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam bin 836 personel görev alacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verecek. Afet Beslenme Grubu; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada hizmet verecek.

31Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 9u görecek

Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.