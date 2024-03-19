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Gündem Yoğun kar gece yarısı başlıyor! Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor
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Yoğun kar gece yarısı başlıyor! Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji yeni uyarısında yoğun kar yağışının etkili olacağı illeri tek tek açıkladı. Kar yağışı etkisini gece yarısı artıracak. Lapa lapa kar yağarken kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkileyecek. MGM yeni uyarısında çığ riskine karşı da vatandaşları uyardı. İşte il il hava durumu...

• 19 Mart 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
1 Yoğun kar gece yarısı başlıyor Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara (Balıkesir hariç), Doğu Akdeniz,İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2 Yoğun kar gece yarısı başlıyor Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, yağışların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Rize'de kuvvetli , yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

3 Yoğun kar gece yarısı başlıyor Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karandeniz'de pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Ülkemizin doğusunda görülecek yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize'de kuvvetli sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari, Van'ın güneyi ile ve Şırnak'ın doğusunda yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi, çığ riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge geneli (Balıkesir hariç) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis yekleniyor. EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Muğla çevrelerinin gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu HATAY °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı bulutlu KONYA °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu SİVAS °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 14°C Parçalı bulutlu KARABÜK °C, 16°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ile Gümüşhane'de kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. KARS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı ŞANLIURFA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

14 DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta. MARMARA Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu gece sağanak yağışlı , Rüzgar: Doğu ve Güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

15 Yoğun kar gece yarısı başlıyor Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

EGE Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, bu sabah ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta. AKDENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6, zaman zaman 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve yağmur nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gece saatlerinde başlayıp, sabahta etkisini devam ettirecek yoğun yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 19 Mart 2024 Salı günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

17 YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan sis özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kars-Digor-Iğdır karayolunun Hanlar Bölgesi’nde etkisini sürdüren ve görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, trafik noktasında ekipler tarafından durdurularak uyarılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi. Yoğun sisten dolayı ilerlemekte zorlanan bazı sürücüler ise Kars’a geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede sis etkisini sürdürüyor.

18 HEYELANA SEBEP OLDU

HEYELANA SEBEP OLDU

Bitlis’te iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bitlis Acil Afet Durum İl Müdürlüğü (AFAD) gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldiği belirtti. Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yapılan açıklamada, “Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir” denildi.