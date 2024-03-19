Yoğun kar gece yarısı başlıyor! Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli, Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hakkari ve Van çevreleri başta olmak üzere bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. KARS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.