Yoğun kar gece yarısı başlıyor! Meteoroloji son dakika uyardı, Mart yüzünü şimdi gösteriyor
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji yeni uyarısında yoğun kar yağışının etkili olacağı illeri tek tek açıkladı. Kar yağışı etkisini gece yarısı artıracak. Lapa lapa kar yağarken kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkileyecek. MGM yeni uyarısında çığ riskine karşı da vatandaşları uyardı. İşte il il hava durumu...
• 19 Mart 2024 - 08:29 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2024 - 08:29 • Son Güncelleme: