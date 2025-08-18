Yoğun bakım hemşiresi hastaneyi sergi salonuna çevirdi!
Yoğun bakım hemşiresi Ümit Gelgel, ilk fotoğraf sergisini çalıştığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde açtı.
'Bir Yörüğün Vizöründen' temalı fotoğraf sergisi hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları tarafından yoğun ilgi görürken, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ümit Gelgel (37) çalıştığı hastanede ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde dünyaya geldiğini ve bir yörük olduğunu belirten Gelgel, özellikle yoğun geçen hafta içi mesailerinden sonra ormanda, dağlarda ve kırlarda fotoğraf çekerken stres attığını belirtti.
İlk sergisini görev yaptığı hastanede açtığını belirten Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ümit Gelgel, "Burada amatörden hallice fotoğraflar çekerek kendime hobi olarak edindiğim bu uğraşı profesyonelliğe doğru taşımak için çalışıyorum."
"Burada Farabi Hastanesi'nde yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır burada çalışıyorum. İçimde, yüreğimde kıpırtı oluşturan kareleri insanlarla paylaşmak adına bu hobiyi gerçekleştirdim. Hastane yönetiminin sayesinde ilk sergimi açmış bulunmaktayım."
"Bu benim ilk sergim, ilk heyecanım. Fotoğraf sevgisi çocukluktan gelen bir şey. O zamanlarda babamın fotoğrafa ilgisi vardı. Ondan bana geçen bir hobi. Özellikle kuş fotoğrafçılığı ve yaban hayatı üzerine fotoğraflardan daha çok zevk alıyorum. Normalde portre fotoğrafçılık hiç ilgi alanımda olmamasına rağmen, yaşanmış yüzleri, o yörenin izlerini taşıyan yüzleri fotoğraflamadan duramıyorum. Fotoğraflar arasında 10 yıllık önce çektiğim fotoğraflar da var bir kaç yıl önce çektiğim fotoğraflar da var. Sanat adına her ne olursa olsun üretelim. Özellikle yoğun geçen hafta içi mesailerinden sonra ormanda, dağlarda, kırlarda fotoğraf çekerken kendimi buluyorum" diye konuştu.
Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Gökçe Gayretli Aydın ise sergiyi hayranlıkla izlediğini belirterek "Ben hayranlıkla baktım fotoğraflara, çok canlı. O anı yaşatıyor. Bir hayatı insanın gözünün önünden geçiriyor. Gerçekten belgesellerde izlediğimiz kadar, belki onlardan daha da güzel anları yakalamış. Bu hastanemizdeki ilk sergi" dedi.