Yoğun bakım hemşiresi hastaneyi sergi salonuna çevirdi!

5

"Bu benim ilk sergim, ilk heyecanım. Fotoğraf sevgisi çocukluktan gelen bir şey. O zamanlarda babamın fotoğrafa ilgisi vardı. Ondan bana geçen bir hobi. Özellikle kuş fotoğrafçılığı ve yaban hayatı üzerine fotoğraflardan daha çok zevk alıyorum. Normalde portre fotoğrafçılık hiç ilgi alanımda olmamasına rağmen, yaşanmış yüzleri, o yörenin izlerini taşıyan yüzleri fotoğraflamadan duramıyorum. Fotoğraflar arasında 10 yıllık önce çektiğim fotoğraflar da var bir kaç yıl önce çektiğim fotoğraflar da var. Sanat adına her ne olursa olsun üretelim. Özellikle yoğun geçen hafta içi mesailerinden sonra ormanda, dağlarda, kırlarda fotoğraf çekerken kendimi buluyorum" diye konuştu.