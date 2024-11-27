YKS'de baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı! Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar

Milliyet'te Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, REKOR KIRILDIEksi netle girilen bölümleri inceleyen Eğitimci Salim Ünsal “Barajın kaldırıldığı 2022’den itibaren bu durum yaşanmaya başlandı. 2022 YKS’de toplam 83 programa sıfır veya eksi netle girilmişti. 2023’te yüzde 25 artışla yerleşilen program sayısı 104’e çıktı. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 95’lik bir artış yaşanarak toplam 203 programa sıfır ya da eksi netle giriş oldu. Bunun da 175’i önlisans, 28’i de lisans programlarından oluştu” dedi. Ünsal, her yıl daha da artarak devam eden bu sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.