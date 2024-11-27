YKS'de baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı! Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar
YKS verilerine göre son 3 yılın rekoru kırıldı ve aralarında 4 yıllık lisans programlarının da olduğu 203 programa sıfır ya da eksi netle girildi. Eksi 12,5 netle patoloji laboratuvar teknikleri, Eksi 8,75 netle diyaliz , Eksi 8’le fizyoterapi, Hatta eksi Türkçe netiyle, Türk Dili ve Edebiyatı kazananlar bile var.
• 27 Kasım 2024 - 08:08 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 08:08 • Son Güncelleme: