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GündemYKS'de baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı! Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar
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YKS'de baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı! Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar

YKS verilerine göre son 3 yılın rekoru kırıldı ve aralarında 4 yıllık lisans programlarının da olduğu 203 programa sıfır ya da eksi netle girildi. Eksi 12,5 netle patoloji laboratuvar teknikleri, Eksi 8,75 netle diyaliz , Eksi 8’le fizyoterapi, Hatta eksi Türkçe netiyle, Türk Dili ve Edebiyatı kazananlar bile var.

• 27 Kasım 2024 - 08:08 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2024 - 08:08 • Son Güncelleme:
1YKSde baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar

YÖK ATLAS, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuz bilgileriyle güncellendi. Verilere göre bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 203 adayın eksi netlerle üniversitelere yerleştiği ortaya çıktı. Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var. Hatta eksi Türkçe netiyle Türk Dili ve Edebiyatı, eksi sosyal bilimler netiyle tarih kazananlar bile bulunuyor.

2YKSde baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar

Milliyet'te Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, REKOR KIRILDIEksi netle girilen bölümleri inceleyen Eğitimci Salim Ünsal “Barajın kaldırıldığı 2022’den itibaren bu durum yaşanmaya başlandı. 2022 YKS’de toplam 83 programa sıfır veya eksi netle girilmişti. 2023’te yüzde 25 artışla yerleşilen program sayısı 104’e çıktı. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 95’lik bir artış yaşanarak toplam 203 programa sıfır ya da eksi netle giriş oldu. Bunun da 175’i önlisans, 28’i de lisans programlarından oluştu” dedi. Ünsal, her yıl daha da artarak devam eden bu sorunun çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

3BAZI ADAYLAR YKSDE KENDİ ALANLARINI YAPAMADILAR

BAZI ADAYLAR YKS'DE KENDİ ALANLARINI YAPAMADILAR

YKS'de bazı adaylar kendi alanlarında dahi eksi net yaptı. Örneğin İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde (%50 indirimli) tarih bölümü kazanan bir aday, Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) sosyal bölümünde eksi 0,75, Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) tarih bölümünde ise eksi 1 net yaptı.

4NEDEN YAŞANIYOR

NEDEN YAŞANIYOR?

YKS’de baraj 2022’de kaldırıldı. Baraj olmadığı için YKS’nin ilk basamağı olan TYT’de türkçe ya da matematik testlerinden birinden 0,5 net yapması durumunda adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli olan TYT puanı hesaplanabiliyor.

5YKSde baraj kalktı eksi netle üniversiteli olan adaylar çoğaldı Bazı adaylar kendi alanlarında dahi yapamadılar

Yine 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için de adayın TYT’de puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerin en az birinden 0,5 net yapması yeterli. Yani diğer testlerin hepsinde eksi neti olsa dahi, yarım net yapan adayın puanı hesaplanıyor ve adaya tercih yapma şansı doğuyor.