YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? ÖSYM YKS sonuçları için geri sayım başladı

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Sınav bitti ama bekleyiş henüz bitmedi. Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi.

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde sonuç tarihi açıkça yer alıyor. Buna göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Yani adayların puanlarını ve başarı sıralarını öğrenmesine yalnızca birkaç gün kaldı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın TYT oturumu 20 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 21 Haziran’da gerçekleştirildi.

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre TYT, AYT ve YDT sonuçlarının tamamı 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına ilişkin ise şimdilik resmî bir bilgi bulunmuyor.

Kısacası “YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?” sorusunun takvimdeki yanıtı 22 Temmuz. Bundan sonrası için adayların yapabileceği tek şey, ÖSYM’nin sonuç duyurusunu beklemek. Evet, beklemek sınavdan daha zor olabilir.