YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? ÖSYM YKS sonuçları için geri sayım başladı
YKS sonuçları için artık sayılı günler kaldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?” ve “ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı?” sorularına yanıt arıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak. Peki sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?
Sınav bitti ama bekleyiş henüz bitmedi. Haziran ayında TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi.
ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminde sonuç tarihi açıkça yer alıyor. Buna göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Yani adayların puanlarını ve başarı sıralarını öğrenmesine yalnızca birkaç gün kaldı.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın TYT oturumu 20 Haziran’da, AYT ve YDT oturumları ise 21 Haziran’da gerçekleştirildi.
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre TYT, AYT ve YDT sonuçlarının tamamı 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına ilişkin ise şimdilik resmî bir bilgi bulunmuyor.
Kısacası “YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?” sorusunun takvimdeki yanıtı 22 Temmuz. Bundan sonrası için adayların yapabileceği tek şey, ÖSYM’nin sonuç duyurusunu beklemek. Evet, beklemek sınavdan daha zor olabilir.
ÖSYM YKS sonuçları erken açıklanır mı?
Adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların 22 Temmuz’dan önce açıklanıp açıklanmayacağı.
ÖSYM’nin ilan ettiği resmî sonuç tarihi 22 Temmuz 2026. Kurumdan YKS sonuçlarının daha erken açıklanacağına ilişkin ayrı bir duyuru gelmedi. Bu nedenle adayların takvimde belirtilen tarihi esas alması gerekiyor.
Değerlendirme işlemlerinin planlanandan önce tamamlanması hâlinde sonuçların erken erişime açılması ihtimal dışı değil. Ancak ÖSYM’den resmî bir açıklama gelmeden “YKS sonuçları erken açıklanacak” demek mümkün değil.
YKS sonuçları açıklandı mı?
Hayır, 2026 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’nde şu an için 2026 YKS sonuçlarına ilişkin aktif bir sonuç ekranı bulunmuyor.
Sonuçlar açıklandığında ÖSYM tarafından duyuru yayımlanacak ve sorgulama ekranı erişime açılacak.
YKS sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına giriş yapmak için şu bilgiler kullanılacak:
- T.C. kimlik numarası
- ÖSYM aday şifresi
Sonuçlara ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de erişilebilecek. ÖSYM’nin adaylara basılı sonuç belgesi göndermesi beklenmiyor; bu nedenle internet üzerinden görüntülenen sonuç bilgileri esas alınacak.
YKS sonuç ekranında hangi bilgiler yer alacak?
Sonuç belgesinde adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki performanslarına ilişkin bilgiler bulunacak. Adaylar sonuç ekranından genel olarak şu bilgilere ulaşabilecek:
- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları
- TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları
- Ortaöğretim Başarı Puanı
- Yerleştirme puanları
- Başarı sıraları
Üniversite tercihlerinde yalnızca alınan puan değil, başarı sırası da önemli olacak. Bu nedenle sonuçlar açıklandığında “Kaç puan aldım?” sorusunun yanında “Kaçıncı oldum?” bölümüne de dikkatlice bakmak gerekiyor.
2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bu kez tercih dönemi başlayacak. Ancak 2026 YKS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi.
Tercih takvimi ve 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM tarafından ayrıca yayımlanacak. Adaylar tercihlerini kılavuzdaki taban puanlar, başarı sıraları, kontenjanlar ve özel koşulları inceleyerek yapacak.
2026 YKS sonuç tarihi
- TYT sınav tarihi: 20 Haziran 2026
- AYT sınav tarihi: 21 Haziran 2026
- YDT sınav tarihi: 21 Haziran 2026
- YKS sonuç tarihi: 22 Temmuz 2026
- Sonuç sorgulama adresi: sonuc.osym.gov.tr
ÖSYM’nin resmî takvimine göre sonuç tarihi 22 Temmuz. Adayların, sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış “Sonuçlar açıklandı” bağlantıları yerine yalnızca ÖSYM’nin resmî internet sitesini kullanması gerekiyor. ÖSYM 2026 sınav takvimi, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi