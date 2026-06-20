YKS sınavında aile heyecanı: Anne ve iki oğlu aynı okulda üniversite sınavına girdi

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Şimdi kendime de güveniyorum, denemek istedim. Çok güzel ve heyecanlı. Ben çok fazla çalışamadım, son anda karar verdim. Çocuklarım çok çalıştı. Onların heyecanını merak ediyorum. Ben daha sakinim. Oğullarım, 'Anne hep birlikte ailecek sınava girelim' diyerek bana moral verdi" dedi.