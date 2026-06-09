YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? YKS sınav yeri nasıl öğrenilir?
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2026 YKS için geri sayım sürerken gözler ÖSYM’den yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. “YKS sınav yerleri açıklandı mı?”, “YKS giriş belgesi yayımlandı mı?”, “TYT, AYT ve YDT sınav yerleri nereden öğrenilir?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Sınava hangi okulda ve hangi salonda gireceğini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM AİS ekranını sık sık kontrol ediyor. İşte tüm bu ve benzeri soruların kısa ve net cevapları...
Türkiye’nin en önemli sınavlarından biri olarak görülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar yalnızca sınav hazırlıklarına değil, sınav günü sürecine ilişkin detaylara da odaklanmış durumda. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar; okul adresi, bina bilgisi, salon numarası ve sıra detaylarına ulaşabilecek. Peki 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, sınav yeri nasıl öğrenilir? İşte merak edilen ayrıntılar…
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2026?
ÖSYM tarafından şu ana kadar YKS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına dair resmi bir duyuru yapılmadı.
Adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ilan edilecek. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından öğrenciler kendi bilgilerine sistem üzerinden ulaşabilecek.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında YKS sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce erişime açılıyor.
2026 YKS oturumlarının haziran ayının üçüncü haftasında yapılacak olması nedeniyle sınav yerlerinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu nedenle adayların ÖSYM duyurularını ve AİS ekranını düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.
YKS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
YKS sınav giriş yerleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilecek. Adaylar sisteme;
https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş
T.C. kimlik numarası
ÖSYM aday şifresi ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
Sınav giriş belgesinde şu bilgiler yer alacak:
Sınava girilecek okulun adı
Açık adres bilgisi
Salon ve sıra numarası
Oturum saati
Sınav kuralları
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar ÖSYM sistemi üzerinden giriş belgelerini görüntüledikten sonra belge çıktısını almak zorunda olacak. Uzmanlar, sınav günü aksilik yaşanmaması adına belgenin önceden yazdırılmasını öneriyor.
Sınava giriş sırasında adayların yanında bulunması gerekenler şunlar olacak:
Fotoğraflı sınav giriş belgesi
Geçerli T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Belgesi veya kimliği olmayan adaylar sınav binasına alınmayabilecek.
2026 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
21 Haziran 2026 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi)
21 Haziran 2026 Pazar
SIK SORULAN SORULAR
YKS sınav yerleri açıklandı mı?
Hayır, ÖSYM tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.
2026 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?
Geçmiş yıllara bakıldığında sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açılması bekleniyor.
YKS sınav giriş belgesi nereden alınır?
Belge, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.
YKS sınav yeri e-Devlet ile öğrenilebilir mi?
Adaylar ÖSYM sistemine e-Devlet doğrulamasıyla giriş yapabiliyor.
Sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?
Hayır. Siyah beyaz çıktı da kabul ediliyor ancak belgenin okunaklı olması gerekiyor.
YKS’ye girerken hangi belgeler gerekli?
Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı zorunlu belgeler arasında yer alıyor.
YKS kaç oturumdan oluşuyor?
YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor.
YKS sınav yerine geç kalınırsa ne olur?
ÖSYM’nin belirlediği saatten sonra adaylar sınav binalarına alınmıyor. Bu nedenle öğrencilerin erken saatlerde sınav merkezinde olması gerekiyor.