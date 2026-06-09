YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? | YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? YKS sınav yeri nasıl öğrenilir?

8

Sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

Hayır. Siyah beyaz çıktı da kabul ediliyor ancak belgenin okunaklı olması gerekiyor.



YKS’ye girerken hangi belgeler gerekli?

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı zorunlu belgeler arasında yer alıyor.



YKS kaç oturumdan oluşuyor?

YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor.



YKS sınav yerine geç kalınırsa ne olur?

ÖSYM’nin belirlediği saatten sonra adaylar sınav binalarına alınmıyor. Bu nedenle öğrencilerin erken saatlerde sınav merkezinde olması gerekiyor.