YKS 2026 ERTELENECEK Mİ? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi değişti mi? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

4

YKS 2026 ERTELENECEK Mİ?



Son günlerde sosyal medyada yayılan çeşitli paylaşımlar öğrenciler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Ancak ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamalarda YKS’nin ertelendiğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.



Uzmanlar, adayların yalnızca resmi kurum açıklamalarını dikkate alması gerektiğini belirtiyor. Sınav takviminde olası bir değişiklik olması halinde duyurunun doğrudan ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.