YKS 2026 ERTELENECEK Mİ? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihi değişti mi? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
YKS 2026 ertelendi mi, sınav tarihi değişti mi, üniversite sınavı ileri tarihe mi alındı? Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen YKS tarihleriyle ilgili son durum araştırılıyor. “2026 YKS ne zaman yapılacak?”, “TYT, AYT ve YDT tarihleri değişecek mi?”, “YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?” soruları arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte ÖSYM’nin yayımladığı son bilgiler doğrultusunda YKS 2026 sınav takvimi ve sınav yerlerine ilişkin detaylar…
Üniversite hayali kuran adayların gündeminde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yer almaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan “YKS ertelenecek” iddiaları sonrası öğrenciler resmi açıklama olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri ile sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih yoğun şekilde sorgulanıyor.
ÖSYM’nin mevcut sınav takvimine göre şu an için YKS’nin ertelendiğine veya sınav tarihlerinin değiştirildiğine ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle sınav hazırlıkları açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.
2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 YKS oturumlarının şu tarihlerde uygulanması bekleniyor:
TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar
Şu an itibarıyla sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik açıklanmış değil.
YKS 2026 ERTELENECEK Mİ?
Son günlerde sosyal medyada yayılan çeşitli paylaşımlar öğrenciler arasında kafa karışıklığına neden oldu. Ancak ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamalarda YKS’nin ertelendiğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.
Uzmanlar, adayların yalnızca resmi kurum açıklamalarını dikkate alması gerektiğini belirtiyor. Sınav takviminde olası bir değişiklik olması halinde duyurunun doğrudan ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 7-10 gün önce yayımlanması bekleniyor.
Bu kapsamda adayların sınav yerlerinin Haziran ayının ikinci haftasında açıklanabileceği değerlendiriliyor.
YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?
Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
https://ais.osym.gov.tr
Sınav giriş belgelerinde şu bilgiler yer alacak:
Sınava girilecek okul bilgisi
Salon ve sıra numarası
Oturum bilgileri
Aday fotoğrafı
Sınav kuralları
Öğrencilerin sınav günü giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.
UZMANLARDAN YKS ADAYLARINA KRİTİK UYARILAR
Eğitim uzmanları, sınav yerleri açıklandıktan sonra adayların sınava girecekleri okulu önceden görmelerini öneriyor. Özellikle farklı ilçelerde sınava girecek öğrencilerin ulaşım planlamasını erkenden yapmasının önemli olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca sınav günü oluşabilecek trafik ve yoğunluk nedeniyle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
YKS 2026 ertelendi mi?
Hayır. Şu an için YKS’nin ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
YKS tarihi değişti mi?
ÖSYM tarafından yayımlanan mevcut takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
2026 TYT ne zaman yapılacak?
TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
AYT ve YDT hangi tarihte uygulanacak?
AYT ve YDT oturumları 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.
YKS sınav yerleri açıklandı mı?
Henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavdan kısa süre önce yayımlanması bekleniyor.
YKS giriş belgesi nereden alınır?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.
YKS’ye kaç kişi girecek?
2026 YKS başvuru sayısına ilişkin resmi veriler henüz açıklanmadı.
YKS’de kaç oturum bulunuyor?
YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor.