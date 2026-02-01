Yıllar sonra Sivas'ın köyünde görüldü: Sular altında kalmıştı!
Sivas'ta kuraklık nedeniyle Pusat Barajı'nın suyu çekildi. Suyun azalmasıyla ortaya çıkan eski Pusat köyü, yıllar sonra kar altında kaldı.
Sivas'ta inşasına 2006 yılında başlanan ve 4 yıl sonra tamamlanarak su tutan Pusat Barajı, yurt genelinde yaşanan kuraklıktan etkilendi.
Baraj inşa edilirken taşınan ve bir dönem sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 16 yıl sonra tamamen ortaya çıkan eski Pusat köyü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tamamen kar altında kaldı.
Köyün ortaya çıkması, yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Kar altında kalan köy ve Pusat Barajı, dron ile görüntülendi.