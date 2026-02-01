Yıllar sonra Sivas'ın köyünde görüldü: Sular altında kalmıştı!

2

Baraj inşa edilirken taşınan ve bir dönem sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 16 yıl sonra tamamen ortaya çıkan eski Pusat köyü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tamamen kar altında kaldı.