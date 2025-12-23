GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!
HaberlerGündem Haberleri Yıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!

Yıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!

23.12.2025 - 07:10Güncellenme Tarihi:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti. Ölen 2 kişinin eski karı-koca olduğu öğrenildi.

1Yıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!

Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen bir kişi ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı.

2Yıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!

Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftaki kişi taşıdığı silahla Barış Tekebaş ile Tekebaş'ın eski eşi Duygu Karabaş'ı vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3Yıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.

4Yıllar önce ayrıldılar, ölüm tekrar birleştirdi! Çanakkale'de otoparkta korkunç cinayet!



Olayda kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.