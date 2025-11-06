Yılın 12 ayında ürün veriyor! Eken büyük servet kazanıyor: 81 ilde üretim yapılabiliyor

4

Güzel bir ortamda misafirlerini ağırlamaya gayret ettiklerini kaydeden Çetin Demir, "6 dönümlük bahçemiz 5 yaşında. Yarısında böğürtlen, yarısında ahududu yetiştirme girişiminde bulunduk. Gelen vatandaşlarımız burada kendi elleriyle topluyor. Burası organik, herhangi bir ilaç takviyesi yapmıyoruz. Ben ilklerdenim, Kayseri'de başka yok. Bunu bildiğimiz için bu işe girdik ve şuanda üst seviyeye geldi. Talebe yetişemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız zaman buraya gelen vatandaşlarımız boş gidiyor. Bu sezon İç Anadolu Bölgesi'nde don olayları gerçekleşti. Bu don olayından biz de nasibimizi aldık, böğürtlenlerimizi bu sene soğuk aldı. Ahududularımız etkilenmedi, şuanda çok güzeller ve talebe yetişemiyoruz. Burada iki tane yerimiz var. Baraja karşı kır bahçemiz çok güzel, otantik bir yer. Böğürtlen bahçemizde de güzel bir mekanımız var. Vatandaşlarımızı karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.