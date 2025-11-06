Yılın 12 ayında ürün veriyor! Eken büyük servet kazanıyor: 81 ilde üretim yapılabiliyor
Yapısı dayanıklı olan meyveyi eken servet kazanıyor. Getirisi yüksek ve eksi 35 dereceye kadar dayanıklı olması dolayısıyla talep her gün artıyor. Yılın 12 ayında hasat edilebiliyor. En iyi Bursa'da yetişirken 81 ilde de üretimi gerçekleşiyor.
Yapısı hassas ancak en sert meyvelere dahi meydan okuyor. Birçok kişi eksi 35 dereceye kadar dayanabildiğini bilmiyor. Soğuk iklimlerde yetişse de ülkemizde de giderek daha fazla ekiliyor.
Dayanıklı olması onu doğu bölgelerinde yetişebilir kılmıyor elbette. Uygun şartlarda 81 ilde de üretimi yapılabiliyor. Bursa, Sakarya, Bolu ve Karadeniz’in serin bölgeleri en yoğun olarak yetiştirildiği alanlar olarak dikkat çekiyor. Açık alanlarda kolaylıkla yetiştirilebilen ahududu seralarda da uygun koşullarda üretilebiliyor.
Yapısının dayanıklı olması yetiştiricisinin giderek artmasının temel nedeni değil: Küçük ölçekli üreticilerin tercihi ahudududan yana. Onlardan biri de Kayseri'de yaşayan Çetin Demir oldu. 5 yıl önce hobi olarak kurduğu organik bahçede ahududu toplanmaya başlanırken Demir; taleplere yetişmekte zorlandığını aktardı. Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde bulunan arsalarını değerlendirmek isteyen ve 5 yıl önce ahududu ile böğürtlen yetiştirerek organik bahçe yapan Çetin Demir, sezonun açıldığını söyledi. Vatandaşların bahçelerine gelerek kendi elleriyle ahududu toplama keyfini yaşayabileceklerini aktaran Demir, taleplere yetişemediklerini de sözlerine ekledi.
Güzel bir ortamda misafirlerini ağırlamaya gayret ettiklerini kaydeden Çetin Demir, "6 dönümlük bahçemiz 5 yaşında. Yarısında böğürtlen, yarısında ahududu yetiştirme girişiminde bulunduk. Gelen vatandaşlarımız burada kendi elleriyle topluyor. Burası organik, herhangi bir ilaç takviyesi yapmıyoruz. Ben ilklerdenim, Kayseri'de başka yok. Bunu bildiğimiz için bu işe girdik ve şuanda üst seviyeye geldi. Talebe yetişemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız zaman buraya gelen vatandaşlarımız boş gidiyor. Bu sezon İç Anadolu Bölgesi'nde don olayları gerçekleşti. Bu don olayından biz de nasibimizi aldık, böğürtlenlerimizi bu sene soğuk aldı. Ahududularımız etkilenmedi, şuanda çok güzeller ve talebe yetişemiyoruz. Burada iki tane yerimiz var. Baraja karşı kır bahçemiz çok güzel, otantik bir yer. Böğürtlen bahçemizde de güzel bir mekanımız var. Vatandaşlarımızı karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.