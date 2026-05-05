Yılda sadece 15 gün açıyorlar! Bölge halkı akın akın görmeye geliyor

Grup adına konuşan kafile başkanı Aydın Mutlu, "Biz Trabzon UDSAK ekibi olarak ilk hareket noktamız İsakpaşa Sarayı ve ardından Van'a geldik. İlk olarak Akdamar Adası'nı ziyaret ettik. Güzel pembe çiçekleriyle onlarla bol bol fotoğraf çektik. Şu anda yine Gevaş ilçesinde bulunan Dilmetaş Mahallesi'nde ters laleler burada çok meşhurdur. Ters lale görmek için biz ekibimizle birlikte buraya geldik. Çok güzel bir ilçedeyiz ve çok güzel bir bölgedeyiz. Yeşilliği ile bol olan ve Karadeniz'i andıran bir bölgedeyiz. İlk defa burada ters laleleri ziyaret ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Gelip görmeye değer. Endemik tür olduklarından dolayı bu çiçeklerin korunması gerek. Bu çiçeklerin bir özelliği var 15-20 gün içerisinde açıp soluyorlar. Özellikle bunun koparılması değil bunu yerinde görüp yerinde fotoğraf çekip ve bu şekilde yerinde saklamamızda daha güzel bir önem taşır. Bunun koparılması çok büyük bir cezalara maruz kalıyor ve nesli tükenmek üzeredir. O yüzden buna çok dikkat edelim ki bunun nesli tükenip tekrar bu güzelliklere biz mahrum kalmayalım" dedi.