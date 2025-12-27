Yılbaşı öncesi Kadıköy’deki Milli Piyango bayilerinde yoğunluk

7

Hayatında ilk kez Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Zehra Koç, “800 milyon TL çıkarsa önce borçlarımı ödemek istiyorum. Ardından maddi durumu olmayanlara, özellikle öğrencilere yardım etmek en büyük hayalim. Sokakta kalan vatandaşlarımıza da destek olmak isterim” dedi.



Daha önce hiç bilet almadığını ifade eden Koç, bu yıl şansını denemek istediğini aktararak “Hayatımda ilk defa bilet aldım, bakalım kısmet” ifadelerini kullandı.



‘BU SENE ŞANSIMI ÇOK BOL GÖRÜYORUM’



Ali Araz yılbaşı için bir tane çeyrek bilet aldığını dile getirerek “Bir umut işte. Çıkarsa iyi olur, çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Daha önce de her sene bilet alıyordum. Ufak tefek ikramiyeler çıktı ama büyük bir şey çıkmadı. Çıkarsa buradan gidip başka bir yerde yaşamak, burada da bir tane ev almak daha mantıklı geliyor. Bu sene şansımı çok bol görüyorum” diye konuştu.