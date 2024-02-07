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GündemYılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı? Yılanlar depremi önceden hisseder mi?
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Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı? Yılanlar depremi önceden hisseder mi?

Naci Görür Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekerek 7 ve üzerinde depremlerin olabileceğine vurgu yapmasının ardından karların üzerinde yılanların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti. Tunceli'de kış uykusunda olması gereken yılanlar karlar üzerinde belirdi. Vatandaşları tedirgin eden görüntü sonrası “Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı? Yılanlar depremi önceden hisseder mi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Yılanlar depremin olacağını hisseder mi?

• 07 Şubat 2024 - 16:03 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2024 - 16:03 • Son Güncelleme:
1Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı Yılanlar depremi önceden hisseder mi

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında İstanbul, İzmir ve Tunceli'ye özel uyarılarda bulundu. "Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere" ifadelerini kullanan Görür, "Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil" ifadelerinin ardından Tunceli'nin Hozat ilçesinde kış uykusunda olması gereken yılanların karlar üzerinde belirmesi paniğe neden oldu. Kurukaymak Tanzi köyünde kar üzerinde gezinen yılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Peki, Yılanlar deprem habercisi mi, Yılanlar depremi önceden hisseder mi, yılanlar neyin haberci?

2Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar depremi önceden hisseder mi

Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar depremi önceden hisseder mi?

Geçtiğimiz yıllarda deprem ile yılan ilişkisine yönelik Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, açıklamalarda bulunmuştu.

3Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı Yılanlar depremi önceden hisseder mi

Prof. Dr. Dinçer Ayaz, “Yılanların sayısının artması ve çok fazla görülmelerinin deprem habercisi olduğuna yönelik haberlerle sıklıkla karşılaşmaktayız. Böyle durumlarda o bölgelerde yaşayan bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başlamaktadırlar. Ancak bilimsel literatürde yılanların sayılarının artması veya çok sık görünür olmalarının deprem habercisi olduğuna yönelik hiçbir çalışma ve veri bulunmamaktadır” dedi.

4“Yılanlar biyolojik zenginliklerimizdir”

“Yılanlar biyolojik zenginliklerimizdir”

Türkiye’de 60’a yakın yılan türünün yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, şöyle konuştu:“Bu yılan türlerinden sadece 15 kadarı zehirlidir. Toplumda yılanlara karşı yanlış bir algı ve düşmanlık var. Her yılanın zehirli olduğu ve insana zarar verdiği sanılıyor. Bu doğru değildir. Hiçbir yılan durduk yere insana saldırmaz ve ısırmaz.

5Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı Yılanlar depremi önceden hisseder mi

Yılanların duyma özelliği yoktur. Ama yerdeki titreşimleri algılayabildiklerinden dolayı kendisine yaklaşmakta olan bir insanı çok öncesinden hissederek bulundukları noktadan uzaklaşmaya çalışırlar.

6Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı Yılanlar depremi önceden hisseder mi

Bu nedenle tarlasında, bahçesinde yılanla karşılaşan bir kişinin yapacağı en doğru hareket yılana zarar vermemek, yakalamaya çalışmamak ve yılanı doğal hareketleriyle baş başa bırakmak olacaktır. Unutulmamalıdır ki, yurdumuzda zehirsiz yılan türü çok fazladır.

7Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı Yılanlar depremi önceden hisseder mi

Yılanların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiçbirisi korkulacak veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir. İnsanlar için faydalı canlılardır. Bu nedenle bunların iyi tanıtılması, faydalarının anlatılması ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin korunması için önem arz etmektedir."