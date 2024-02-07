Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı? Yılanlar depremi önceden hisseder mi?
Naci Görür Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekerek 7 ve üzerinde depremlerin olabileceğine vurgu yapmasının ardından karların üzerinde yılanların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti. Tunceli'de kış uykusunda olması gereken yılanlar karlar üzerinde belirdi. Vatandaşları tedirgin eden görüntü sonrası “Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı? Yılanlar depremi önceden hisseder mi?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Yılanlar depremin olacağını hisseder mi?
• 07 Şubat 2024 - 16:03 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2024 - 16:03 • Son Güncelleme: