Yılanlar deprem habercisi mi, yılanlar kış uykusuna yatar mı? Yılanlar depremi önceden hisseder mi?

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında İstanbul, İzmir ve Tunceli'ye özel uyarılarda bulundu. "Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere" ifadelerini kullanan Görür, "Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil" ifadelerinin ardından Tunceli'nin Hozat ilçesinde kış uykusunda olması gereken yılanların karlar üzerinde belirmesi paniğe neden oldu. Kurukaymak Tanzi köyünde kar üzerinde gezinen yılanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Peki, Yılanlar deprem habercisi mi, Yılanlar depremi önceden hisseder mi, yılanlar neyin haberci?