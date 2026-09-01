Yevmiye 2.500 TL, fındık bedava! Giresunlu genç üretici vazgeçmiyor: Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz
Yüksek işçi yevmiyeleri ve artan maliyetler fındık üreticisinin belini büküyor. Giresun'da 2026 hasadı zararla kapanırken, üreticiler fındığın hak ettiği değeri görmesini istiyor.
kaynak olarak ekleyin
Fındık üretiminin ana merkezlerinden Giresun’da, zorlu arazi şartları ve artan maliyetlerin gölgesinde tamamlanan 2026 yılı hasadı, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi. Çocukluğundan bu yana aile mesleği olan fındık tarımını sürdüren genç üretici Kübra Yılmaz Zehir, fındığın zahmetli yolculuğunu ve 2026 sezonunda üreticinin karşı karşıya kaldığı mali yükü değerlendirdi.
BAHÇEDEN HARMANA UZANAN ZAHMETLİ SÜREÇ
Fındık üretiminin yalnızca toplama döneminden ibaret olmadığını belirten Zehir, sürecin sonbaharda başlayan uzun bir bakım maratonu olduğunu vurguladı. Filiz ve ot kesimi, temizlik ve gübreleme gibi işlemlerle bahçelerin sezona hazırlandığını aktaran genç üretici, hem daldan hem yerden toplanan ürünlerin engebeli arazilerde çuvallarla taşındığını, ardından patozlama ve harman kurutma evrelerinden geçerek tüccara ulaştırıldığını belirtti.
ARTAN MALİYETLER VE YEVMİYE YÜKÜ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR
Giresun genelinde bu yıl günlük işçi yevmiyelerinin 2.000 TL ile 3.500 TL arasında değiştiğini ve ortalama 2.500 TL seviyesinde seyrettiğini ifade eden Zehir, maliyet artışlarının üretici üzerindeki baskısına dikkat çekti. Aile bireylerinin de fiilen bahçeye inerek çalışması sayesinde dışarıdan işçi kullanımının yarı yarıya dengelendiğini bildiren üretici, buna rağmen 2026 yılı hasadında masrafların elde edilen kârın üzerine çıktığını söyledi. Çoğu zaman harcamaların doğrudan üreticinin cebinden karşılandığına değinen Zehir, fındık kazancının mevcut şartlarda beklentileri karşılamadığını dile getirdi.
"HER ŞEYE RAĞMEN ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"
Coğrafi koşulların getirdiği fiziksel yıpranmaya ve piyasadaki fiyat belirsizliklerine rağmen toprağa küsmenin çözüm olmadığını savunan Zehir, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından mesajlar verdi. Fındık fiyatlarının mevcut durumundan duyulan üzüntünün ve taleplerin ilgili makamlara iletileceğini belirtirken, tüm zorluklara rağmen toprağı işlemeye devam edeceklerini ve üretimi bırakmanın toprağa yapılacak en büyük saygısızlık olduğunu ifade etti.