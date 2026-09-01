Yevmiye 2.500 TL, fındık bedava! Giresunlu genç üretici vazgeçmiyor: Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz

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"HER ŞEYE RAĞMEN ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEYİZ"



Coğrafi koşulların getirdiği fiziksel yıpranmaya ve piyasadaki fiyat belirsizliklerine rağmen toprağa küsmenin çözüm olmadığını savunan Zehir, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından mesajlar verdi. Fındık fiyatlarının mevcut durumundan duyulan üzüntünün ve taleplerin ilgili makamlara iletileceğini belirtirken, tüm zorluklara rağmen toprağı işlemeye devam edeceklerini ve üretimi bırakmanın toprağa yapılacak en büyük saygısızlık olduğunu ifade etti.