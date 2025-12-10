Yeşilırmak’ta su seviyesi yeniden yükseldi! Bölge halkı rahatladı
Yeşilırmak Nehri, DSİ’nin bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden eski akışına kavuştu. Su seviyesinin yükselmesi, bölge halkı ve çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Tokat, Amasya ve Samsun’dan geçerek Karadeniz’e ulaşan Yeşilırmak Nehri, yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden eski su seviyesine kavuştu. Çarşamba ilçesindeki son durum havadan görüntülendi ve nehrin doğal akışına döndüğü kaydedildi.
Eylül ayından bu yana su seviyesinde düşüş yaşanan nehirde, Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Barajı’nda Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan bakım süreci 25 Kasım itibarıyla tamamlandı.
Çalışmalar kapsamında barajın dolusavak kapaklarının tamiratı ve yenilenmesi yapılırken, mekanik ünitelerde de kapsamlı revizyon gerçekleştirildi. Bakım sürecinin sona ermesiyle birlikte kontrollü su salınımına geçildi ve nehir kısa sürede normal seviyesine kavuştu. Yeşilırmak’taki su seviyesinin yeniden yükselmesi, bölge halkı ve çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.