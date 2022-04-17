• 17 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...
Eşref Hamamcıoğlu'nun Sportif Direktörü olan ve göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına start vermesi beklenen Cenk Ergün'ün listesinden tam 8 yıldız çıktı. Bu futbolcular arasında iki tanesi Fatih Terim'in eski öğrencisi olması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte 'Yerli Monchi' lakaplı Ergün'ün peşine düştüğü o oyuncular...
• 17 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
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Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi..
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Sarı-kırmızılılarda başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıyasıya bir rekabet içerisine girecek..
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Galatasaray'da başkan adaylarından Hamamcıoğlu, kulüpte daha önceden de görev almış olan Cenk Ergün'ü futbolun başına getirecek..
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Alexis Sanchez
İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldız ile ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor.
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