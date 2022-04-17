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Galatasaray'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...
• 17 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...

Eşref Hamamcıoğlu'nun Sportif Direktörü olan ve göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına start vermesi beklenen Cenk Ergün'ün listesinden tam 8 yıldız çıktı. Bu futbolcular arasında iki tanesi Fatih Terim'in eski öğrencisi olması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte 'Yerli Monchi' lakaplı Ergün'ün peşine düştüğü o oyuncular...

• 17 Nisan 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Yerli Monchi çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı 2si Terimin prensi...
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Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi..

2Yerli Monchi çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı 2si Terimin prensi...

Sarı-kırmızılılarda başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıyasıya bir rekabet içerisine girecek..

3Yerli Monchi çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı 2si Terimin prensi...

Galatasaray'da başkan adaylarından Hamamcıoğlu, kulüpte daha önceden de görev almış olan Cenk Ergün'ü futbolun başına getirecek..

4Yerli Monchi çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı 2si Terimin prensi...

Başkanlığı kazanırsa gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Hamamcıoğlu ve yönetimi, transfer çalışmalarına başladı..

5Yerli Monchi çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı 2si Terimin prensi...

İşte Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler:.

6Alexis Sanchez

Alexis Sanchez

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili yıldız ile ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor.

7Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

Sarı-kırmızılılar, Arsenal ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mısırlı orta saha ile ilgileniyor. Aslan, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek..

8Jean Michael Seri

Jean Michael Seri

Galatasaray, Fulham'la olan sözleşmesi bu yaz bitecek ve 1 yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği eski oyuncusu Seri ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon 29 maçta süre aldı ve 6 asistlik katkı verdi.

9Jason Denayer

Jason Denayer

Sarı-kırmızılılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Denayer için tüm şartlarını zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu.

10

Henry Onyekuru

Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Henry Onyekuru. Nijeryalı yıldız Olimpiakos'ta mutlu değil ve takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, başkanlık seçimlerinden ardından 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine başlayacak.

11Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

Galatasaray'da gündeme gelen son isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Tecrübeli golcü sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılacak. Milli forvet, Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

12Xeka

Xeka

Aslan'da gündemde olan isimlerden biri de Xeka. Portekizli oyuncunun Lille ile bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Tecrübeli orta saha için seçimden sonra girişimler başlayacak

13Axel Witsel

Axel Witsel

Belçika basını Galatasaray'ın Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel'le ilgilendiği yazdı. 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir ön libero arayan sarı-kırmızılı takımın bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği ifade ediliyor.

14Yerli Monchi çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı 2si Terimin prensi...

 

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