'Yerli Monchi' çalışmalara başladı transfer listesinden 8 yıldız çıktı! 2'si Terim'in prensi...

Jason Denayer

Sarı-kırmızılılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Denayer için tüm şartlarını zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu.