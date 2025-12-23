Yerin 930 metre derinliğinden geliyor! Kocaeli'ye dev yatırımda geri sayım: Marmara'nın yeni turizm adresi olacak

2

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, Başiskele Yeniköy Termal Tesisi'nin yalnızca bir yapı değil, Başiskele'nin doğal ve kültürel kimliğini geleceğe taşıyan önemli bir yatırım olacağına dikkati çekti.



Başkan Özlü, "Yeşilin sükunetiyle mavinin ferahlığının buluştuğu yerde yükselen Başiskele Yeniköy Termal Tesisimiz; şifayı, huzuru ve zamanı yavaşlatan bir sakinliği aynı çatı altında toplayacak. Bu toprakların sahip olduğu doğal termal kaynakları, modern mimari ve insan odaklı bir anlayışla önemli bir sağlık tesisine dönüştürüyoruz. Tesisimiz, Başiskele'mizin doğal kimliğini de geleceğe taşıyan kıymetli bir eşik olacak. Hem hemşehrilerimize hem de yerli ve uluslararası misafirlerimize sağlıkla dinlenmenin yeni bir adresini sunacak" dedi.



Ayrıca Özlü, projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkür etti.