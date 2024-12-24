Yerel pazarda butik işletmeci olarak başladı, hızla global pazara taşıdı
Mersin'de yerel pazarda butik işletmeci olarak üretime başlayan kadın girişimci Büşra Kısa Çağır, üretici kadın stantlarında yer aldıktan sonra zamanla dünya pazarına açıldı. Büyükşehir Belediyesinin eğitim programları ile iş dünyasında pek çok yeniliği takip etme imkanı bulan Çağır, yerel pazarda başlattığı üretim serüvenini yeni bir atölye kurarak hızla global pazara taşıdı.
• 24 Aralık 2024 - 11:22 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2024 - 11:22 • Son Güncelleme: