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Yer altındaki 20 tonluk lezzet deposu: Erzincan’ın gizemli buz mağaraları!

25.08.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, peynirlerini yüzyıllardır doğal soğuk hava deposu olarak kullandıkları buz mağaralarında muhafaza ediyor.

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1Yer altındaki 20 tonluk lezzet deposu: Erzincan’ın gizemli buz mağaraları!

Erzincan'a yaklaşık 61 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan buz mağaraları, geçmişten günümüze peynirlerin bozulmadan saklanması amacıyla kullanılıyor.Köylüler, mayıs ayında hazırladıkları peynirleri çuvallara koyarak mağaraya getiriyor. Doğal serinliği sayesinde peynirlerin ekim ayına kadar muhafaza edildiği mağaralar, kışlık peynirlerin saklandığı geleneksel bir depo görevi görüyor.

2Yer altındaki 20 tonluk lezzet deposu: Erzincan’ın gizemli buz mağaraları!

Köy sakinleri, çevre köylerden de peynir getirilen mağaralarda 20 tondan fazla peynirin muhafaza edildiğini belirtiyor.Buz mağaralarının yüzyıllardır kullanıldığını ifade eden köylüler, geçmişte ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle vatandaşların peynirlerini mağaraya katırlarla taşıdığını anlattı.

3Yer altındaki 20 tonluk lezzet deposu: Erzincan’ın gizemli buz mağaraları!

Mağarada bekletilen peynirlerin  kendine özgü bir lezzet kazandığını belirten köylüler, doğal yöntemle muhafaza edilen peynirlerin özellikle kış aylarında tüketildiğini söyledi.Köylüler, buz mağaralarının yalnızca peynirlerin muhafaza edildiği bir alan olmadığını, geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların buluştuğu ve köy ürünlerinin satıldığı önemli bir nokta olduğunu da aktardı.