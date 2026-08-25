Yer altındaki 20 tonluk lezzet deposu: Erzincan’ın gizemli buz mağaraları!

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Mağarada bekletilen peynirlerin kendine özgü bir lezzet kazandığını belirten köylüler, doğal yöntemle muhafaza edilen peynirlerin özellikle kış aylarında tüketildiğini söyledi.Köylüler, buz mağaralarının yalnızca peynirlerin muhafaza edildiği bir alan olmadığını, geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların buluştuğu ve köy ürünlerinin satıldığı önemli bir nokta olduğunu da aktardı.