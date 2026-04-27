Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim durağı ile Fünüküler hattı işletmeye kapatıldı
27.04.2026 - 14:16
Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını duyurdu.
Yolcular farklı duraklara yönlendirilirken, metro ise Taksim Meydanı durağında durmadan seferlerine devam ediyor. Taksim Meydanı’nda da polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri yer aldı.