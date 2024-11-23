Yenidoğan Çetesi skandalları tek tek itiraf etti: 67 bin TL para kazandım
Yenidoğan Çetesi davasında akılalmaz detaylar ortaya çıktı. Yenidoğan Çetesi davasında örgüt yöneticisi olmakla suçlanan Ambulans Şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, hastanelerle anlaşarak sevk için para aldığını kabul etti. Yaptığı işin yasal olduğunu savunan Özdemir, aracılık yaparak sevk sürecini kısalttığını iddia etti. İşte haberin detayları...
• 23 Kasım 2024 - 07:59 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 07:59 • Son Güncelleme: