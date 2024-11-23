Yenidoğan Çetesi skandalları tek tek itiraf etti: 67 bin TL para kazandım

Ancak vicdanı değil intikam hırsı öne çıkmış gibi. Fırat Sarı ve İlker Gönen suçlamaların merkezinde. Biri düşerse diğeri de batar. Sımsıkı dayanışmaları zaten kaçınılmaz. Sarı’nın sağ kolu ambulans şoförü Gıyasettin de onlarla kader birliği içinde. Sarı’nın eski sevgilisi Cansu Akyıldırım ve Tuğçe Toptemel de bu safta görünüyor. Serdar Yüksel de suçunu inkâr edemeyenlerden. 12-13 kez “sevk parası” aldığını kabul ediyor. Bu da bazı suçlamaların sağlaması niteliğinde.