'Yenidoğan Çetesi' davası 2. günde! Kan donduran itiraf geldi, 5 bin TL için aileleri böyle ikna etmişler
'Yenidoğan Çetesi' davasında 2. gün başladı. İstanbul’da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi”nin yargılanmasına devam ediyor. Duruşmada savunma yapan hemşire olan tutuklu sanık Hasan Basri Gök, "Bebek sevklerinden para kazanıyorlardı. Bebek başı 5 bin TL alıyorlardı. Kimse hayrına bir şey yapmıyordu" ifadelerini kullandı. İşte dakika dakika duruşmadan detaylar...
AA/DHA/İHA
• 19 Kasım 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 19 Kasım 2024 - 11:55 • Son Güncelleme: