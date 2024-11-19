'Yenidoğan Çetesi' davası 2. günde! Kan donduran itiraf geldi, 5 bin TL için aileleri böyle ikna etmişler

Üç gün sonra beni arayarak çocuğumun kalbinin durduğunu söylediler. Doktoru aradığımda kendisinin hastanede olmadığını söyledi. Benim çocuğumun kalbi durdu ama doktor hastanede yoktu. Bu sebeple benim çocuğum yüzde 90 engelli kaldı” dedi. Bir sanık avukatı, müvekkillerine haksızlık yapıldığını iddia ederek, “Türkiye’de böyle bir yargısız infaz görülmemiştir. Müvekkillerimiz hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor. Televizyonlarda bu insanlar yargılandı” dedi. Başka bir sanık avukatı da “Dosya medyatik oldu. İddianameyi sosyal medyada gördük. Ciddi töhmet yaratıldı. Siyasi şov haline geldi ve ciddiyetini kaybetti. Siyasi partilerin katılım talebini reddedin” diye konuştu.