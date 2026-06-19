YENİ CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar, Ayetli, Hadisli, Dualı ve Resimli Cuma Mesajları! En Çok Gönderilen Cuma Mesajları

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En Güzel Cuma Mesajları... Bugün sevdiklerinize hangi cuma mesajını göndereceksiniz? En anlamlı cuma sözleri nelerdir? Ayetli cuma mesajları, hadisli cuma mesajları ve dualı cuma mesajları arasında en çok tercih edilenler hangileri? Kısa ve etkileyici hayırlı cumalar mesajları mı, yoksa uzun ve manevi anlam taşıyan cuma mesajları mı daha fazla ilgi görüyor? İşte sosyal medyada en çok gönderilen yeni cuma mesajları...