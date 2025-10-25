Yedi renkli Eğirdir Gölü, su seviyesi düşse de büyülemeye devam ediyor! Nefes kesen manzaraları havadan görüntülendi!
Isparta’nın Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerine kıyısı bulunan ve yöre halkı tarafından "yedi renkli göl" olarak adlandırılan Eğirdir Gölü, sonbaharın en büyüleyici zamanında havadan görüntülendi.
Bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama gibi alanlarda kullanılmasının yanı sıra, canlı yaşamı ve balıkçılık için de önemli katkı sağlayan göl, havadan görüntülendi.
Görüntülerde, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası ile göldeki bazı kuş türleri yer aldı.
Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kıtlığından etkilenen göl, su seviyesindeki düşüşe rağmen doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.