Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

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Sabahın erken saatlerinde ev işlerini tamamlayıp, çocuklarını okula gönderen kadınlar, kilometrelerce yol katederek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor. Elde ettikleri sütü otlu peynir, tereyağı ve yoğurda dönüştüren berivanlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.