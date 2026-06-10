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Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

10.06.2026 - 10:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte "berivan" olarak adlandırılan süt sağımcı kadınların zorlu yayla yolculuğu başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla ev işlerini bitirip çocuklarını okula uğurlayan fedakar kadınlar, her gün kilometrelerce dağ yolu aşarak koyun ve keçilerin sağımını gerçekleştiriyor. Eşsiz Hakkari otlu peyniri, tereyağı ve yoğurt üreten berivanlar, hem aile bütçelerini sırtlıyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını bu kutsal emekle karşılıyor.

1Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınması ile berivanların (süt sağımı yapan kadınlar) zorlu yayla mesaisi başladı.

2Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Sabahın erken saatlerinde ev işlerini tamamlayıp, çocuklarını okula gönderen kadınlar, kilometrelerce yol katederek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor. Elde ettikleri sütü otlu peynir, tereyağı ve yoğurda dönüştüren berivanlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

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3Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin yaz sezonu ile yaylalardaki yoğun mesaisi başladı.

4Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Yüksekova'ya 14 kilometre uzaklıktaki Kadıkköy köyünde yaşayan berivanlar, her gün köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçükdere mezrasındaki yaylalara giderek koyun ve keçilerin sağımını yapıyor.

5Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Kadınlar, sağdıkları sütlerden ürettikleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda hazırladıkları ürünleri kış aylarında tüketmek veya satmak üzere muhafaza ediyor.

6Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Kadınlardan Medine Ölmez, sabah erken saatlerde güne başladıklarını belirterek, "Sabah saatlerinde ev işlerimizi yaptıktan sonra çocuklarımızı okula gönderip yaylaya hazırlanıyoruz. 4 çocuk annesiyim.

7Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Koyun ve keçilerden elde ettiğim süt sayesinde 3 çocuğumu okuttum. İki çocuğumu üniversiteye gönderdim. Birisi mezun oldu, diğeri ise son sınıfta eğitimine devam ediyor" dedi.

8Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Hayvancılığın tek geçim kaynakları olduğunu ifade eden Ölmez, "Elde ettiğim sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem satıyor hem de kışlık ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz.

9Yayla sezonu açıldı, Meşhur Hakkari otlu peynirinin yolculuğu başladı: Kışlık siparişler şimdiden hazırlanıyor

Özellikle kış için aldığım siparişlere yönelik peynir hazırlayıp saklıyorum. Kış aylarında bunları satarak gelir elde ediyorum. Bu şekilde ailemin geçimini sağlıyor, çocuklarımın eğitim masraflarını karşılıyorum" diye konuştu.