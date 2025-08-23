Yasak sona erdi, kasa kasa toplanıyor! Tanesi 350 liradan satışa çıktı

3

Endüstriyel balıkçılığın sezonu açıldığında durumun daha net anlaşılacağını vurgulayan Ömer Tuncer, "Endüstriyel balıkçılıkta bu sene hamsiden umudumuz var. Hamside bu sene biraz bolluk gözüküyor." dedi.



Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu da "Küçük tekne ve difanacı ve oltacı arkadaşlarımızın tuttukları balık çok az. Geçen seneye göre onda biri diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Hava şartları müsait olmadığından bu sezon için balıkların yavru tutmadığına dikkati çeken Gündoğdu, "Yavru tutmadığı için de balık bu sene çok az. Göründüğü gibi geçen yıl bu zamanda 450-500 gram olan palamutlar, şu anda 150-160 gram civarında. Hava şartları da pek müsait değil. Sürekli esiyor. Gündoğusu, poyraz ve karayel. Bu sene palamut sezonu kısa sürecek." diye konuştu.