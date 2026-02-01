Yarın Kandil mi? 2 Şubat 2026 Ne Kandili? Kandil Ne Zaman, Hangi Gün ve Ayın Kaçında?
Kandil tarihi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala kutlanacak kandil hangisi olacak? Kandil ne zaman idrak edilecek? Yarın Kandil mi? 2 Şubat 2026 Ne Kandili? Kandil Ne Zaman, Hangi Gün ve Ayın Kaçında? İşte yanıtı...
Yarın kandil mi sorusu, Berat Kandili dolayısıyla son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Berat Kandili Müslümanlar için oldukça önemli olan gecelerden birisidir. Şaban ayının 15. gecesi kutlanır ve günahların affedildiği, duaların kabul olduğu bir gece olarak bilinir. "Berat" kelimesi, "kurtuluş" anlamına gelir ve bu gece, Allah'ın kullarını affetmesi, rahmetinin bol olması beklenen bir zaman dilimidir. Peki, bugün kandil mi ve Berat Kandili 2026 hangi gün idrak edilecek?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
Bir rivayette ise Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şâban ayının ortasında geceyi ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. Çünkü Allah, o gece güneş battıktan sonra dünya semasına tecelli eder ve fecir doğuncaya kadar: 'Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim; yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim; yok mu sıkıntıya düşen, ona afiyet vereyim' buyurur." (İbn Mâce, İḳāmetü'ṣ-ṣalât 191) Ancak bu rivayetleri eserlerinde aktaran Tirmizî ve İbn Mâce, hadislerin sened bakımından zayıf olduğuna da dikkat çekmişlerdir.
Berat Kandili de Şaban ayının 14’ünü 15. güne bağlayan gece kutlanıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Perşembe günü idrak edilecek.