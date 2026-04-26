Yarın hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji hava durumu! Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.