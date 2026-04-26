Yarın hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji hava durumu! Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji 9 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Vatandaşlar ise bu illerin hangileri olduğunu merak ediyor. Meteoroloji'nin yayımladığı haritaya göre, birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. İşte son dakika yarınki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Bolu, Tokat ve Ordu çevreleri ile Antalya ve Samsun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji pazartesi günü 9 il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte o iller...
Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, K.Maraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak