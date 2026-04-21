Yarın hava durumu nasıl olacak? 22 Nisan hava durumu! Yağmur hangi illerde yağacak? Yarın yağmur var mı? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'nin uyarıları sonrası hangi illerde yağmur yağacağı araştırılıyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Bu sorular yanıt buldu. İşte son hava durumu detayları...
22 Nisan 2026 Çarşamba HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Vatandaşlar uyarıların ardından hangi illerde yağmur yağacağını araştırıyor. İşte hava durumu ile ilgili son detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Diyarbakır, Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yarın (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yarın (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Birecik, Sakarya, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, (Muğla dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon çevrelerinin yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.