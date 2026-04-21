Yarın hava durumu nasıl olacak? 22 Nisan hava durumu! Yağmur hangi illerde yağacak? Yarın yağmur var mı? İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Muğla dışında) Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl, Diyarbakır, Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yarın (Çarşamba) beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.