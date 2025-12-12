Yapımı 3 buçuk saat sürüyor yemesi 10 dakika! Tek başına yapılması mümkün değil: Çorum'un unutulmaya yüz tutmuş lezzeti geri döndü

8

Teltel tatlısının kültürel yanları bulunduğuna işaret eden Memik, "Bu tatlıyı yemekten ziyade yapması çok daha eğlenceli. Çünkü uzun işlemlerle ve kalabalıkla yapılıyor. Çorum'un bir lezzeti olmasına karşın işletmelerde yapılmıyor. Çünkü yapımı meşakkatli ancak bekleme süresi çok kısa olduğu için tercih edilmiyor. Ancak evlerde kış gecelerinde yapılıyor. Biz her kış 3-4 kez yaparız." diye konuştu.