'Yapamazsın' diyenler şimdi 'Pembe eldivenli ustamız' diye çağırıyor! İşte oto sanayinin Amine ustası

İnce, " Bu işe öncelikle binek araçlarda başladım. 15 yaşında 2020'de başladım. Tabii önce stajyerlik yaptım sanayide çalıştım. Sonrasında hep yetkili servislerde kurumsal şirketlerde çalıştım. Önceden çok şaşırıyorlardı şu an alıştılar. Öncesinde şaşırıp 'Kadın bu mesleği yapar mı' diye ithamlarda bulunuyorlardı. Hatta 'Yapamazsın' dediklerini de biliyorum. Çok zor durumlar yaşadığım zamanlar da oldu. Şu an artık günümüzde kadın teknisyenlik, kadınların bu mesleğe yönelmesi çok fazla olduğu için insanların artık toplumsal algıyı yıktığımızı düşünüyorum. Yıkmaya da devam edeceğimizi düşünüyorum. Bizim sektörde şu an ağır vasıtada kadın olarak çok fazla bu mesleği yapan kimse yok. Yurtdışında evet çok var ama Türkiye'de çok sayılı var; olanlar da pek fazla bilinmiyor maalesef. Ben alanımda ilk ve tek kadın teknisyen olarak yer alıyorum. Benden sonra tabii bu sektöre gelen arkadaşlarım oldu, birçok kız arkadaşımı yönlendirdiğim de oldu. Severek yapıyorum mesleğimi. Bu işle uğraştığım zaman her ne kadar böyle stresli de olsam ya da mutsuz da olsam bu işe adım attığım an, 08.45'te mesai başlıyorsa o sırada ben mutlu oluyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama heyecan veriyor, mutluluk veriyor, motivasyon sağlıyor bana. Babam çok destek oldu, sonrasında annem tabii kadın olduğum için bu meslekte de erkek sektörü olduğu için istememişti. Fakat yapabildiğimi, başarabildiğimi gördükten sonra hem annem hem de babam birçok şekilde desteklediler beni" dedi.