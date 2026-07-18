"Yapamazsın" dediler, pes etmedi! İlçenin ilk kadın girişimcisi oldu: Kurduğu tesisle kazancını katladı

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İşletmelerinin 2021 yılında faaliyete başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Beş yıldır hizmet veriyoruz ve beşinci sezonumuza giriyoruz. İşletme okurken en büyük hayalim kendi işletmemi kurmak, bir marka oluşturup onu büyütmekti. Eğitimimi tamamladıktan sonra annem, babam ve ağabeyimin desteğiyle bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi. Tesiste başta kavrulmuş, natürel ve çifte kavrulmuş fındık ile şekerli ve şekersiz fındık ezmesi ürettiklerini belirten Çavuşoğlu, özel etkinlikler için fındıklı kurabiye ve çikolatalı fındık da hazırladıklarını söyledi.Sadece kendi markaları için değil, bölgedeki üreticilere de hizmet sunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Üreticilerimizin fındıklarını kırıyor, kavuruyor, vakumluyor ve taleplerine göre işleyerek kendilerine teslim ediyoruz" diye konuştu.