"Yapamazsın" dediler, pes etmedi! İlçenin ilk kadın girişimcisi oldu: Kurduğu tesisle kazancını katladı
Giresun'un Görele ilçesinde "Yapamazsın" sözlerine kulak asmayan Fulden Çavuşoğlu, ailesiyle kurduğu fındık işleme tesisiyle ilçenin ilk kadın girişimcisi olmayı başardı. Her geçen yıl büyüyen aile işletmesiyle üretim kapasitesini artıran genç girişimci, azmi ve başarısıyla birçok kadına ilham veriyor.
Giresun'un Görele ilçesinde aile fındık işleme tesisini kurarak ilçenin ilk kadın girişimcisi olan Fulden Çavuşoğlu, üniversite yıllarında kurduğu işletme hayalini memleketinde gerçeğe dönüştürdü. Yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösteren aile işletmesini her geçen yıl büyüten Çavuşoğlu, "Yapamazsın" diyenlere rağmen üretim kapasitesini artırarak birçok kadın girişimciye örnek oldu. Üniversitede işletme eğitimi aldığı dönemde kendi markasını oluşturma hedefiyle yola çıktığını belirten Fulden Çavuşoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Görele'ye dönerek ailesinin desteğiyle fındık işleme tesisini kurdu.
İşletmelerinin 2021 yılında faaliyete başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Beş yıldır hizmet veriyoruz ve beşinci sezonumuza giriyoruz. İşletme okurken en büyük hayalim kendi işletmemi kurmak, bir marka oluşturup onu büyütmekti. Eğitimimi tamamladıktan sonra annem, babam ve ağabeyimin desteğiyle bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi. Tesiste başta kavrulmuş, natürel ve çifte kavrulmuş fındık ile şekerli ve şekersiz fındık ezmesi ürettiklerini belirten Çavuşoğlu, özel etkinlikler için fındıklı kurabiye ve çikolatalı fındık da hazırladıklarını söyledi.Sadece kendi markaları için değil, bölgedeki üreticilere de hizmet sunduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Üreticilerimizin fındıklarını kırıyor, kavuruyor, vakumluyor ve taleplerine göre işleyerek kendilerine teslim ediyoruz" diye konuştu.
Görele'nin ilk kadın girişimcisi olduğunu belirten Çavuşoğlu, işletmeyi kurduğu ilk dönemde önyargılarla karşılaştığını dile getirerek, "İlk zamanlarda buraya gelen bazı kişiler 'Sen bu işi yapabilecek misin?', 'Fındığımızı işleyebilecek misin?' diyerek tereddütlerini dile getiriyordu. Hatta sırf 'yapamazsın' demek için gelenler bile oldu. Ancak yaptığımız işi ve ortaya koyduğumuz kaliteyi gördükten sonra aynı kişiler daha sonraki gelişlerinde 'Bizim işimizi yapan kızımız nerede?' diye beni aramaya başladılar. Şimdi düzenli olarak geliyor ve bizi ziyaret ediyorlar. Yani yapamazsınız diyenler müşterimiz oldular" ifadelerini kullandı.
Butik üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, en büyük hedeflerinin sürdürülebilirliği sağlamak ve ürün kalitesini korumak olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, "Biz bir aile işletmesiyiz ve butik üretim yapıyoruz. Fındık üretiminde her geçen yıl farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Buna rağmen aynı kaliteyi koruyarak hizmet vermeyi ve müşteri kitlemizi büyütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.