Yalova'da termal tesisler bayrama hazır! Yüzde 100 doluluk bekleniyor

13.05.2026 - 10:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)-

Türkiye'nin termal kaplıcaları ile ünlü, önemli sağlık turizmi merkezlerinden Yalova'da, Kurban Bayramı öncesi otellerdeki hazırlıklar tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye belgeli işletmelerle birlikte toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip tesislerde rezervasyon oranı yüzde 50'ye ulaşırken, bu rakamın bayramda yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Termal ilçesinde 3 bin 600 dönümlük alan üzerine kurulu olan, yürüyüş yolları, hamamlar ve havuzlarla zenginleştirilen 1700 yıllık geçmişe sahip Yalova Termal Kaplıcaları, tarih boyunca Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak bilindi.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede yer alan termal tesisler, yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrarken; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip olan tesislerde Kurbanı Bayramı öncesi rezervasyon oranı yüzde 50’ye ulaştı. Normal dönemlerde tarihi hamamları kullanan günlük misafir sayısı 500 iken, bu sayı bayram dönemlerinde 2 bine ulaşıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi tesiste bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Termal Sağlık Tesisleri Müdür Vekili Mustafa Kaba, "9 günlük Kurban Bayramı tatilimiz için hazırlıklarımızı tamamladık.

Bayramda doluluk oranımız diğer senelere göre bayağı yüksek. Şu anda yüzde 50'ye ulaştık, bayramda tesislerin tam kapasite dolu olacağını düşünüyoruz. Bayram rezervasyonu olarak yüzde 50 doldu. Bayrama kadar yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı son aşamaya getirdik" dedi.

Tesislerde şu an doluluk oranının yüzde 40 olduğunu söyleyen Kaba, "Şu anda da doluluk oranımız yüzde 40 oranında. Günübirlik ziyaretçilerimizin sayısı da fazla. Biz tesisimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Hem konaklama tesisimizin hem de sauna, hamam ve açık havuzun bakımlarını yaptık.

Eksikleri giderdik. Otoparkımızın düzenlemesini yapıyoruz. Tesisin hemen girişinde bulunan alana yeni bir otopark oluşturduk. Bayrama hazır olacak. Bölgemizi de yayalaştırmayı düşünüyoruz. Araçtan ziyade yayalar olacak" diye konuştu.