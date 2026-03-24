Yalova'da korkunç olay! 18 yaşındaki genç kaçırılıp ormanda işkence edildi

24.03.2026 - 13:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra BAYKAL/BURSA, (DHA)-

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İsa Aydınhan (18), kaçırılıp, ormanda 4 kişi tarafından dövüldü. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan, "Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Olay, 22 Mart’ta saat 20.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Çiçekçi Sokak’ta meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Motosikletli, elindeki cismi Aydınhan'ın beline dayayıp zorla araca bindirdi.

Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan Aydınhan, Kelebekçayırı mevkisindeki ormana götürüldü. Burada 4 kişi tarafından darbedilen Aydınhan'ın eşyaları gasbedildi. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan da yolda karşılaştığı kişinin yardımı için polis merkezine gitti.

Şikayet sonrası soruşturma başlatılırken, İsa Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Motordan inip elindeki cismi belime dayadı. Bıçak sandım, korktum. Motora binmemi söyledi. Yaşça da benden büyüktü. Bu yüzden mecburen bindim.

Kaçmayı düşündüm ama motor hızlanınca inemedim. Ormanlık alanda 3 kişi daha vardı. Hep birlikte darbedip, üstümü yırttılar. Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.