Yalnızca bu bölgede yetişiyor! Nesli tehlike altındaki tür yeniden görüldü

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına mensup olan ve çok nadir görülen lokal endemik bitki türlerinden Ajuga relicta'nın Kahramanmaraş'ta yalnızca belirli alanlarda doğal olarak yetiştiği belirtildi. Paylaşımda, Eskimayasıl'ın Kahramanmaraş çevresinde tespit edilmiş lokal endemik bir tür olduğu ifade edilerek, mevsimsel yağışlara bağlı olarak bitkinin vejetasyon döneminin mayıs ayından itibaren arazide gözlemlenebildiği kaydedildi. Bitkinin çiçeklenme döneminin haziran ayı ile temmuz ayının ilk haftalarını kapsadığı belirtilirken, Yavşan Yaylası'nda açan çiçekleriyle dikkat çeken türün korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.