Yağmurlar geri döndü! Meteoroloji il il uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın

1

Meteoroloji Geneş Müdürlüğü 5 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre urdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.