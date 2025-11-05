Yağmurlar geri döndü! Meteoroloji il il uyardı! Şemsiyeleri hazırlayın
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta ortasıyla birlikte Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkisini artıracak. Özellikle İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmurlu hava, aralıklarla cuma gününe kadar devam edecek.
Meteoroloji Geneş Müdürlüğü 5 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre urdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
10 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji İstanbul'un da aralarında olduğu 10 il için gök gürültüşü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağmur beklenen iller şöyle; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Balıkesir, Çanakkale.