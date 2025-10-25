Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji 19 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı

9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



AMASYA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



RİZE 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı



SAMSUN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 17°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.