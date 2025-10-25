Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji 19 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.10.2025 - 19:24

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 19 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Düzce dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 25°CParçalı bulutlu

HATAY 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Sivas ve Yozgat çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

SİVAS 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce dışında) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

