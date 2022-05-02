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    SağlıkVücudu iltihap sarıyor! Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor! Sebebi bu besin...
    HaberlerSağlık Haberleri Vücudu iltihap sarıyor! Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor! Sebebi bu besin...
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    Vücudu iltihap sarıyor! Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor! Sebebi bu besin...

    Sağlıklı beslenenler sofrasından eksik etmiyor. Özellikle spor yapanlar tarafından çoğunlukla kas yapımına destek olacağı düşüncesiyle spor öncesi ve sonrasında da sıklıkla tüketiliyor. Son zamanlarda kahvaltı sofralarının favorisi haline gelen fıstık ezmesi, özellikle spor yapanların vazgeçilmezi. Severek tüketilen bu atıştırmalık aslında bilmediğimiz birçok sağlık problemine de zemin hazırlayabilir. İşte fıstık ezmesi yemeden önce bilmeniz gerekenler.

    • 02 Mayıs 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
    • 02 Mayıs 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
    1Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    İltihaplanma, her ne kadar vücudun kendine ait bir savunma mekanizması olsa da sıklıkla gerçekleşmesi, vücutta istenmeyen birçok hastalığa da zemin hazırlıyor. Bu nedenle tüketilen besinlere dikkat etmekse en büyük önlemlerin başında geliyor.

    2Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    Fıstık ezmesi birçok insanın favori atıştırmalıklarından biri. Hatta sağlıklı ve fit yaşam için yapılan tatlıların çoğunda şeker yerine fıstık ezmesi ile tatlandırmayı tercih ediyorlar.

    3Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    Peki bu sevilen ezmenin yan etkilerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Yer fıstığının yan etkilerini sizin için hazırladık…

    4REFLÜSÜ OLANLAR DİKKAT

    REFLÜSÜ OLANLAR DİKKAT!

    Ne yazık ki fıstık ezmesi, göğsünüzde ve boğazınızda bazı büyük rahatsızlıklara neden olabilir. Yer fıstığı diğer kuru yemişlerden daha fazla yağ içerir. Bu da yemek borusunu (KÖS) kötüleştiriyor. Yağlı yiyecekler, KÖS'ün gevşemesine neden oluyor. Ancak iyi bir şekilde değil.

    5Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    Güçlü kalmak için KÖS'e ihtiyacınız var çünkü yemek borunuzun altını kapatan ve onu mide asidinden koruyan şey budur. Bu nedenle yağlı yiyecekler; KÖS'ü gevşettiğinde, mide asidi yemek borunuza girerek size asit reflü ve mide ekşimesi semptomları verir.

    6YUTMAYI ZORLAŞTIRIYOR

    YUTMAYI ZORLAŞTIRIYOR

    Bir kaşık dolusu fıstık ezmesini çok fazla alıp, elinizde bir bardak su olmadan gerçekten yutamayacağınız hissine sahip olmanın yanı sıra, fıstık ezmesinin yemek borunuzun bu normal işlevi yerine getirmesini zorlaştırmasının başka bir nedeni daha var.

    7Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    Yer fıstığına alerjiniz var ve bunu bilmiyorsanız, yediğinizde inflamasyona (EOE) neden olabiliyor. Bu hastalık yemek borusunda iltihaplanmaya ve bunun sonucunda yutmayı zorlaştıran kronik bir bağışıklık sistemi hastalığıdır.

    8Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    Ek olarak reflü nöbetleri yemek borusundaki iltihabı şiddetlendirebilir. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak için gıda alerjisi yaptırarak alerjiniz olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

    9İLTİHAPLANMAYA SEBEP OLUYOR

    İLTİHAPLANMAYA SEBEP OLUYOR

    Çok fazla tüketilmesi sonucunda fıstık, vücut üzerinde iltihap oluşturan Omega-6 yağ asitlerine sahiptir. Yapılan araştırmalar, doğru oranda Omega-3 tüketmenin bu iltihaplanmayı engellediğini gösterse de çok fazla fıstık ezmesi tüketmek, sağlıksız bir birikime neden olarak bedeninizi riske sokabilir.

    10Vücudu iltihap sarıyor Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor Sebebi bu besin...

    Bu nedenle vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmak için ceviz, somon, keten tohumu gibi gıdalardan daha fazla yemeniz önemlidir.

    11İLTİHAPLANMAYA SEBEP OLAN YİYECEKLER NELERDİR

    İLTİHAPLANMAYA SEBEP OLAN YİYECEKLER NELERDİR?

    Sağlığımız için, vücudumuzdaki küçük ya da büyük iltihapları görmezden gelmeyin. Mutlaka doğal yöntemler ile tedavi etmelisiniz. Aksi halde küçük iltihaplar, büyük sonuçlara yol açabilir. Kötü beslenme alışkanlıkları da iltihaba yol açabilir veya mevcut iltihabı daha kötüleştirebilir.

    12HAZIR ÇORBALAR

    HAZIR ÇORBALAR

    Hazır çorbaların içeriğindeki monosodyum glutamat, vücutta iltihaplanmayı artıran en önemli unsurlardan biridir. Fareler üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki MSG enjekte edilen farelerde vücutta iltihaplanma ve tip 2 diyabet gelişmektedir.

    13KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

    KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

    Patates kızartması, hamur lokma ve kızarmış hamurdan yapılan diğer tatlılar, fast-food menülerinde yer alan peynir ve soğan kızartması gibi her türlü kızartılmış yiyecek inflamasyonu tetikliyor. Bunlardan uzak durmanızda fayda var.

    14SOSLAR

    SOSLAR

    Sosların içinde rafine karbonhidratlar ve kan şekerini yükselten şekerler vardır. Kan şekeriniz yükseldiğinde vücut, proinflamatuar maddeleri serbest bırakır. Bu da vücutta iltihaplanmaya sebep olur.

    15YAPAY TATLANDIRICILAR

    YAPAY TATLANDIRICILAR

    Düşük kalorili veya diyet ürünler tüketirken inflamasyon riskini artırabileceğini unutmayın. Bazı bilimsel araştırmalar, yapay tatlandırıcıların vücutta inflamasyona sebep olabileceğini öne sürüyor.

    16ENDÜSTRİYEL ŞEKERLER

    ENDÜSTRİYEL ŞEKERLER

    Jelibon ve bunun gibi yumuşak şekerleri tüketmek, içinde bulunan kimyasallardan dolayı vücudun iltihap kaplamasını sağlıyor.

    17İŞLENMİŞ GIDALAR

    İŞLENMİŞ GIDALAR

    Salam, sosis, sucuk, kırmızı et gibi işlenmiş gıdaların vücutta büyük ölçüde iltihaplanmaya sebep olduğu ortaya çıktı. Bu gıdaları az tüketmenizde fayda var.

    18SÜT PROTEİNİ

    SÜT PROTEİNİ

    Sütte var olan A1 kazein adlı bir tür protein de iltihaplanmaya neden olur. Eğer laktoza karşı intoleransınız varsa herhangi bir süt ürünü gastroenteral sisteminizde sıkıntıya neden olacaktır.

    19MARGARİN VE TRANS YAĞLAR

    MARGARİN VE TRANS YAĞLAR

    Trans yağ içeren işlenmiş ve paketlenmiş besinlerin tümü iltihabı tetikler. Sağlığa son derece zararlı bu yağlar, pizza, hamburger gibi yiyecekleri az tüketmenizde fayda var. Ayrıca Bitkisel-hayvansal yağlardan üretilen margarinler ve bunlar ile üretilen ürünler sakıncalıdır. İlerleyen zamanlarda damar tıkanıklığına sebep olabilir.

    20RAFİNE KARBONHİDRATLAR

    RAFİNE KARBONHİDRATLAR

    Makarna, beyaz ekmek, kurabiye gibi rafine karbonhidratlar, eklem iltihabına neden olan yiyecekler arasında sayılıyor. Yapılan araştırmalar; Beyaz un ile yapılan ekmek, bisküvi, kraker gibi karbonhidrat türü gıdalar ayrıca glisemik indeksleri yüksek olduğu için kan şekerini hızlı şekilde arttırdığını söylüyor.

    21HAZIR İÇECEKLER

    HAZIR İÇECEKLER

    Sağlıklı sandığınız meyve suları da iltihaplanmaya sebep oluyor. Sadece meyve suyu değil, buzlu çaylar, meyveli sodalar da iltihaplanmaya dahil.

    22İLTİHAPLANMAYA KARŞI NE TÜKETİLMELİ

    İLTİHAPLANMAYA KARŞI NE TÜKETİLMELİ?

    Vücudunuzdan bu iltihapları atmak için, size önerebileceğimiz birçok sağlıklı besin mevcut. Enflamasyon hem iyi hem de kötü olabilir.Bir yandan vücudunuzun enfeksiyon ve yaralanmalardan korunmasına yardımcı olur. Öte yandan, kronik inflamasyon hastalığa sebep olabilir. Vücudunuzdaki iltihabı söküp atacak 10 besin:

    23ÜZÜM

    ÜZÜM

    Üzüm iltihabı azaltan antosiyaninler içerir. Araştırmalar, resveratrolün kalbi iltihaplanmaya karşı koruyabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda sağlığa birçok yararının daha olduğu biliniyor

    24DOMATES

    DOMATES

    Domates, çeşitli kanser türleriyle ilgili proinflamatuar bileşiklerin azaltılmasında çok etkilidir. Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirir. Vücudunuzdaki iltihabı da hızlıca yok eder.

    25MANTAR

    MANTAR

    Mantarların kalorisi çok düşüktür ve selenyum, bakır ve tüm B vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Ayrıca anti-inflamatuar koruma sağlayan fenoller ve antioksidanlar içerir.

    26AVOKADO

    AVOKADO

    Avokado, sağlıklı yağ açısından oldukça zengin bir meyvedir. İçinde bulunan çok sayıda antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda cilt hücrelerinde iltihaplanmayı azaltmada önemli rol oynar.

    27YEŞİL ÇAY

    YEŞİL ÇAY

    Yeşil çayı sağlığa olan faydalarını saymakla bitmez. Yeşil çay, proinflamatuar sitokin üretimini azaltarak, hücrelerinizdeki yağ asitlerine zarar verir. Böylece inflamasyonu da engeller.

    28TARÇIN

    TARÇIN

    Tarçın bağışıklığı güçlendirmede önemli rol oynar. Tarçını düzenli kullanan kişilerin kan şekeri normale döner ve kanda pıhtılaşma önlenir. Aynı zamanda düzenli aralıklarla tüketimi vücudu güçlü tutar ve iltihabı önler.

    29BİTTER ÇİKOLATA

    BİTTER ÇİKOLATA

    Bitter çikolata iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar ile doludur. Bunlar hastalık riskinizi azaltır ve daha sağlıklı olmanızı sağlar.

    30BROKOLİ

    BROKOLİ

    Yapılan araştırmalar, sebze tüketmenin kalp sağlığına etkisinin büyük olduğunu söylüyor. Brokoli, vücudunuzda iltihaplanmaya neden olan moleküller olan sitokin ve nükleer faktör kappa B (NF-κB) seviyenizi azaltır. Aynı zamanda iltihabı azaltan bir antioksidan olan sülforafan bakımından da zengindir.

    31ZERDEÇAL

    ZERDEÇAL

    Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Kalbe iyi gelir, bağışıklığınızı güçlendirir. Aynı zamanda sizi birçok hastalıklardan korur.

    32BİBER

    BİBER

    Dolmalık biber ve acı biber, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahip C vitamini ile antioksidanlarla doludur. İltihabı önlemede çok etkili bir gıdadır.

    33MEYVELER

    MEYVELER

    Meyveler antosiyaninler adı verilen antioksidanlar içerir. Bu bileşiklerin, hastalık riskinizi azaltabilecek anti-inflamatuar etkileri vardır. Aynı zamanda sağlığa birçok faydası olduğu için, düzenli tüketmenizde fayda var.

    34İLTİHAPLANMA NEDEN OLUR

    İLTİHAPLANMA NEDEN OLUR?

    İltihap, vücudun mikropları, zararlı maddeleri ve ölü hücreleri ortadan kaldırmak için kullandığı bir savunma yöntemidir. Vücuda giren kimyasalların, bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar vücudumuzda iltihaplanmaya yol açabilir.

    35İLTİHAPLANMA NEDİR

    İLTİHAPLANMA NEDİR?

    İltihap, vücudun iyileşmesini ve kendisini zarardan korumasını sağlayan doğal bir süreçtir.İnflamasyon, enflamasyon, yangı veya halk arasında bilinen adı ile iltihaplanma, kan damarları ile beslenen dokuların, her türdeki hasar karşısında verdikleri fizyolojik yanıtların bütünüdür.Vücudunuzdaki iltihaplanmaları dikkate alarak, ertelememenizde fayda var.

    36İLTİHAPLANMA BELİRTİLERİ NELER

    İLTİHAPLANMA BELİRTİLERİ NELER?

    EKLEM VE KASLARDA AĞRIÖzellikle geceleri uykuya dalmadan önce bu ağrılar ortaya çıkar. Uyuşma, ağrı ve tutulma gibi belirtiler gösterir. Eğer sıklıkla olan bir ağrınız varsa mutlaka doktora başvurun.GEÇMEYEN BAŞ AĞRISIBaş ağrısı dayanılmaz ağrılardan biridir. Özellikle bazı baş ağrıları migren ile karıştırılabiliyor. Ensefalit genellikle ateş ve baş ağrısı gibi hafif grip benzeri belirti ve semptomlara neden olur veya hiç semptom göstermez.

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