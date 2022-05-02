Vücudu iltihap sarıyor! Uyuşma, ağrı ve tutulma ile uykuya dalmadan hemen önce kendini gösteriyor! Sebebi bu besin...

İLTİHAPLANMA BELİRTİLERİ NELER?

EKLEM VE KASLARDA AĞRIÖzellikle geceleri uykuya dalmadan önce bu ağrılar ortaya çıkar. Uyuşma, ağrı ve tutulma gibi belirtiler gösterir. Eğer sıklıkla olan bir ağrınız varsa mutlaka doktora başvurun.GEÇMEYEN BAŞ AĞRISIBaş ağrısı dayanılmaz ağrılardan biridir. Özellikle bazı baş ağrıları migren ile karıştırılabiliyor. Ensefalit genellikle ateş ve baş ağrısı gibi hafif grip benzeri belirti ve semptomlara neden olur veya hiç semptom göstermez.