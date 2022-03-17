Volkan, Asya'nın tuzağına düştü! Derin baskın yapıyor...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in dün akşam 52.bölümü yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Gitmekten vazgeçen Asya, kendisiyle uğraşan herkese hayatı zindan etmek için hamleler yaparken; Derin de boş durmadı. Volkan’ı kıskandırarak istediğini elde eden Derin’in, Asya’nın tuzağına düşmesi çok konuşuldu. Asya ve Derin arasında yaşanan restleşme ve Volkan’ın ikisinden de vazgeçememesi sosyal medyaya damga vurdu.
BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi 'Doctor Foster’dan ekranlara uyarlanan ‘Sadakatsiz’ dizisi, 16 Mart Çarşamba akşamı 52’nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Sadakatsiz’in son bölümüne; Asya’nın intikam hamleleri ve iki kadın arasında kalan Volkan damga vurdu.
"TEKİRDAĞ'DAN GİDECEKSİNİZ"
Milliyet'ten Bahar Gencer'in haberine göre; Sadakatsiz 52’nci bölümde; Aras’la yollarının ayırarak Nil ve Selçuk’un nikahına giden Asya, Derin’in karşısına dikildi. Oğluna iyi davranmadığını bildiğini vurgulayan Asya, onunla uğraşacağını da iletti. O an yanlarına gelen Gönül’e de gözdağı veren Asya, anne-kıza arkalarına bakmadan Tekirdağ’dan gideceklerini söyledi.
DERYA'DAN ASYA'YA YARDIM
Derya’ya da intikam istediğini anlatan Asya, hem ondan yardım istedi hem de herkesin hak ettiğini yaşayacağını söyledi. Ardından ilk hamlesini yapan Asya, Volkan’ı kahvaltıya çağırdı. Buna çok sevinen Volkan, kahvaltıya gittiğinde; akşam yemeğine geleceğine dair söz de verdi. Kocasının Asya’nın evine gitmesinden rahatsız olan Derin, kontrolünü kaybedip, annesi Gönül’e tüm bunları; onun yaptıkları yüzünden yaşadıklarını söyledi.
DERİN KOTROLÜNÜ KAYBETTİ
Bu sırada Selçuk’u bebeğin ultrason randevusu için çağıran Ceren’e; Derin ve Gönül de katıldı. Hastanede karşılaşan Asya ve Derin, bir kez daha yüzleşti. Ali’ye söylediği sözler yüzünden gitmekten vazgeçtiğini anlatan Asya, her şeyi İpek’ten öğrendiğini söyledi. Duyduklarından sonra çılgına dönen Derin, soluğu okulda aldı ve İpek’e hesap sordu. Tüm bunları annesinin istediğini duyunca; Gönül’ün karşısına dikilen Derin, kocasının ellerinden kayıp gittiğini söyledi.
VOLKAN'IN ONUR KISKANÇLIĞI
Derin’e kızan Gönül ise kocasını elinde tutmak için bir şeyler yapması konusunda onu uyardı. Bunu düşünen Derin de Onur’un sosyal medyadan fotoğrafını beğenmesiyle, bunu kullanmaya karar verdi. Konuyla ilgili Volkan’ın ağzını arayan Derin, Onur’u vakfın etkinliğine davet etti. Gönül’ün karşısına vakıf başkanlığı için aday olan Asya, gecede kazanan taraf olurken; Onur’un gelişi Volkan’ı alt üst etti. Derin’i kıskanan Volkan, onunla erkenden eve gitti.
ASYA'DAN VOLKAN VE DERİN'E BÜYÜK TUZAK
Yenilgiyi kabul etmeyen Asya ise Derya’nın yardımıyla; Volkan’a yeniden gitmeyi düşündüğü haberini uçurdu. Ne yapacağını bilemeyen Volkan, eski eşine biraz daha düşünmesini, akşam gelip Ali’yle maç izlerken konuşabileceklerini söyledi. Fırsatı değerlendiren Asya ise Ali’ye; babasının yeni evine gidip sürpriz yapmak isteyip istemediğini sordu.
Babasının evine gitmek isteyen Ali’yi; Derya'yla oraya yollayan Asya, güzelce giyinip hazırlandı. Volkan’ın oğluyla maç izleyip eve geleceğini bilen Derin, karşısında Derya ve Ali’yi görünce şoke oldu. Derya’nın Asya ve Volkan’ın yalnız kalması için Ali’yi getirdiğini söylemesiyle çılgına dönen Derin, soluğu Asya’nın evinde aldı. Bu sırada Volkan’ın başını döndüren Asya, yastığa uzanıyormuş gibi yaparken elindeki şarabı Volkan’ın üzerine döktü.
ASYA'NIN YAPTIKLARINA YORUM YAĞDI
Asya’nın planlarının tır tıkır işlemesi ve Volkan’ın hem Derin hem Asya’dan vazgeçememesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte 'Sadakatsiz’in son bölümüne gelen yorumlardan bazıları…
"Asya'yı siz bu hale getirdiniz", "Herkes bir gün yaşattığını yaşayacak", "Asya ne kadınsın", "Şimdi Derin düşünsün", "Klasik Volkan işte, ikisini de aynı anda seviyor", "Uyuyan devi uyandırmayacaktınız, şimdi siz düşünün", "Derin oyunlara kanmasan, Volkan takıntın sonun olacak",