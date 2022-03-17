Volkan, Asya'nın tuzağına düştü! Derin baskın yapıyor...

DERYA'DAN ASYA'YA YARDIM

Derya’ya da intikam istediğini anlatan Asya, hem ondan yardım istedi hem de herkesin hak ettiğini yaşayacağını söyledi. Ardından ilk hamlesini yapan Asya, Volkan’ı kahvaltıya çağırdı. Buna çok sevinen Volkan, kahvaltıya gittiğinde; akşam yemeğine geleceğine dair söz de verdi. Kocasının Asya’nın evine gitmesinden rahatsız olan Derin, kontrolünü kaybedip, annesi Gönül’e tüm bunları; onun yaptıkları yüzünden yaşadıklarını söyledi.