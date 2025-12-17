Verim düşünce yenileme başladı! Kadın tarım işçilerine yeni iş kapısı: 1500 lira yevmiye ile çalışıyor

4

12 kişilik kadın işçi ekibiyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Dayıbaşı Necati Paracı ise, "Yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağında yenileme çalışması yapıyoruz. Önce budama, ardından ana omcaya kadar kesim işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra asmanın gövdesi sökülerek yerine yeni asmalar dikilecek. Kadın işçilerimiz günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışıyor" diye konuştu.