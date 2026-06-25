VENEZUELA NEREDE? Son Dakika: Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem! Venezuela'daki Depremlerde Kaç Kişi Öldü?
Venezuela nerede, hangi kıtada bulunuyor? Venezuela'da deprem mi oldu? Son dakika Venezuela depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Caracas'ta yıkım var mı? Venezuela'da neden olağanüstü hal ilan edildi? Dünya gündemine oturan Venezuela depremi sonrası milyonlarca kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki güçlü deprem, başkent Caracas dahil birçok bölgede büyük yıkıma neden olurken, ilk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. İşte Venezuela depremi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Venezuela'da yaşanan şiddetli depremler dünya kamuoyunu alarma geçirdi. Güney Amerika ülkesinde yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına ve geniş çaplı hasara yol açtı. "Venezuela'da deprem kaç şiddetinde oldu?", "Venezuela depreminde kaç kişi öldü?", "Caracas'ta son durum ne?" ve "Venezuela nerede?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girerken, yetkililerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İlk verilere göre can kaybı 32'ye yükselirken, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
VENEZUELA'DA 39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM
Venezuela'nın Yaracuy eyaleti yakınlarında meydana gelen depremler ülkenin son yıllarda yaşadığı en büyük afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. İlk deprem 7.2 büyüklüğünde kaydedilirken, yalnızca 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.
Sarsıntılar Caracas başta olmak üzere Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon bölgelerinde güçlü şekilde hissedildi. Bazı bölgelerde iletişim altyapısının zarar gördüğü ve elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.
VENEZUELA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Yetkililerin açıkladığı son bilgilere göre deprem felaketinde şu ana kadar:
32 kişi hayatını kaybetti
700'den fazla kişi yaralandı
Çok sayıda kişinin enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor
Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor
Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle can kaybı sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
BAŞKENT CARACAS'TA BÜYÜK HASAR
Depremlerin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina hasar gördü. Bazı yapıların tamamen çöktüğü, bazı yüksek katlı binalarda ise ciddi çatlakların oluştuğu bildirildi.
Kurtarma ekipleri özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, binlerce kişi güvenlik nedeniyle açık alanlara yönlendirildi.
VENEZUELA'DA OHAL İLAN EDİLDİ
Art arda yaşanan depremlerin ardından Venezuela yönetimi ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.
Alınan önlemler arasında:
Okulların tatil edilmesi
Kamu kurumlarının acil durum planına geçmesi
Hasarlı binaların tahliye edilmesi
Arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edilmesi
Bazı ulaşım hatlarının geçici olarak kapatılmasıyer alıyor.
Yetkililer ayrıca 20'den fazla artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.
TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?
Depremlerin ardından Karayip kıyıları için kısa süreli tsunami alarmı verildi. Ancak yapılan incelemelerin ardından büyük bir tsunami riski bulunmadığı açıklandı ve uyarılar kaldırıldı.
Buna rağmen kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrılar yapıldı.
VENEZUELA NEREDE?
Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülkedir.
Ülkenin:
Başkenti Caracas'tır.
Kuzeyinde Karayip Denizi bulunur.
Batısında Kolombiya yer alır.
Güneyinde Brezilya vardır.
Doğusunda Guyana bulunur.
Petrol rezervleriyle tanınan Venezuela, Karayip bölgesine yakın konumu nedeniyle zaman zaman sismik hareketlerden etkilenebilmektedir.
39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki büyük deprem, Venezuela'da geniş çaplı yıkıma yol açtı. Resmi açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, 700'den fazla kişi yaralandı. Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, ülke genelinde afet alarmı devam ediyor.