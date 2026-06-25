VENEZUELA NEREDE? Son Dakika: Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem! Venezuela'daki Depremlerde Kaç Kişi Öldü?

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Venezuela'da yaşanan şiddetli depremler dünya kamuoyunu alarma geçirdi. Güney Amerika ülkesinde yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına ve geniş çaplı hasara yol açtı. "Venezuela'da deprem kaç şiddetinde oldu?", "Venezuela depreminde kaç kişi öldü?", "Caracas'ta son durum ne?" ve "Venezuela nerede?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasına girerken, yetkililerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İlk verilere göre can kaybı 32'ye yükselirken, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.