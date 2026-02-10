Van'da imece usulü yapıldı, şifa dağıtıyor! Çevre illerden akın akın geliyorlar

3

Doğancı Mahalle Muhtarı Şahabettin Güneş, kaplıcanın bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir doğal kaynak olduğunu söyledi.Bölgede kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğünü ifade eden Güneş, şöyle konuştu: "Erciş'ten ve çevre illerden çok sayıda kişi buraya geliyor. Halkımız bu sudan şifa buluyor ve çok memnun. Burayı kendi imkanlarımızla, imece usulüyle düzenledik ve etrafına briket duvar örerek kullanıma açtık. Şu anda hem köy sakinlerimiz hem de gelen ziyaretçiler bu şifalı sudan faydalanıyor. Umudumuz buranın daha geniş bir alana yayılması, modern bir tesise dönüştürülerek turizme kazandırılmasıdır."