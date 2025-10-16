Van'da devlet desteğiyle kurdu, şimdi siparişlere yetişemiyor! ABD, Almanya ve Yemen'de kapış kapış satılıyor

4

Tandoğan, üreticilerin devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.Girişimlere başlamadan önce araştırma yaptığını ve bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduğunu belirten Tandoğan, şöyle konuştu:"Bal paketleme, işleme ve depolama tesisimiz 2 bin metre kapalı alana sahip. Bölgemizde böyle modern bir tesisin örneği bulunmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeyle inşa ettik. Günde 2 ton petek, 2 ton da süzme bal işleyecek kapasiteye sahip. Bölgemiz bal üretim merkezi konumunda. Yoğun bir üretim söz konusu. Gezgin arıcılar da buraya ilgi gösteriyor. Türkiye'de üretilen balın yüzde 25'i bölgemizden karşılanıyor."