Van Kültür Yolu Festıvali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen!

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Festival, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Van Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Açılış konuşmasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Türkiye’nin dört bir yanından, bölge şehirlerimizden, hatta sınır ötesinden pek çok kişi de bu festivallerimize katılıyor. Kültür Yolu Festivali bu noktadan ele alındığında yalnızca sanatın ve kültürün değil aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı, şehirlerimizin 'Marka Şehir' olma vizyonuna hizmet eden bir organizasyon haline gelmiş durumda. Van bu noktada zaten geçmişten günümüze bir marka şehir ve tam da bu nedenle Kültür Yolu Festivali bu şehre çok yakışıyor” dedi.