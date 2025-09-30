Uzman uyardı: Ekim, Kasım, Aralık da kurak geçebilir!

1

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye genelinde yağışların başladığını ancak yıl sonuna kadar kuraklığı hafifletecek yağışların beklenmediğini söyledi. Ekim, kasım ve aralık ayında Türkiye'nin kuzey ve doğusundaki yüksek basınç sistemlerinin kuvvetli olabileceğini belirten Prof. Dr. Türkeş, "Bu yüzden yağış getiren orta enlem ve Akdeniz cephesel sistemleri kuzeybatı ve Karadeniz'de yağış bırakabilirken, doğuya doğru geniş alanlarda yeterli yağış üretemeyebilir. Büyük olasılıkla ekimin kalanında da Karadeniz ve kuzey batı dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde eylül ayı gibi yağışsız ve kurak geçecek. Çünkü Türkiye'ye ekim, kasım ve aralıkta yağış getiren ana sistemler görece daha kuzeyde ve batıda kalacak ve yüksek basıncın etkisiyle önümüzdeki haftalarda da yeterli yağışlar düşmeyebilecek gibi duruyor. Bu durumun meteorolojik olarak hem kuzey Atlantik hem de Akdeniz kökenli cephesel alçak basınçların Türkiye'de beklenen etkili ve bereketli bölgesel yağışları bırakacak kadar etkili olamamasına yol açacağını öngörüyorum" dedi.