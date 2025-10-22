GAZETE VATAN ANA SAYFA
Uyarılar peş peşe gelmişti! Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Uyarılar peş peşe gelmişti! Diyarbakır'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

22.10.2025 - 19:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR, (DHA)

Diyarbakır'da akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, kentin semalarını gündüze çevirdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısının ardından kent merkezinde akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yağışla birlikte sık aralıklarla çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte hava 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor

