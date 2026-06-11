UYAP KAPANACAK MI? UYAP ile ilgili son dakika gelişmesi: UYAP'a erişim duracak! UYAP neden kapatılacak?
UYAP kapanıyor mu, sistem neden açılmıyor, erişim tamamen kesilecek mi? UYAP ne zaman kapanacak, neden erişim duracak? Avukatlar, vatandaşlar ve icra işlemi yapanlar için kritik uyarı ne? UYAP giriş sistemi değişti mi, yeni düzenleme ne anlama geliyor? İşte “UYAP son dakika”, UYAP kesinti saatleri ve erişim sorunu hakkında merak edilen tüm detaylar…
UYAP sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor. Peki UYAP kapanacak mı, sistem neden erişime kapatılıyor? Hangi saatlerde işlem yapılamayacak ve bu durum kimleri etkileyecek? Dava açacaklar, icra işlemi olanlar ve avukatlar için kritik uyarılar neler? İşte UYAP erişim kesintisiyle ilgili tüm gelişmeler ve kullanıcıları bekleyen süreç…
UYAP KAPANACAK MI? ERİŞİM GERÇEKTEN DURACAK MI?
UYAP tamamen kapanmıyor ancak kısa süreliğine erişime kapatılıyor.
Yapılan duyuruya göre:
UYAP sistemi 12 Haziran 2026 tarihinde
19:00 – 22:00 saatleri arasında geçici olarak hizmet veremeyecek
Bu saat aralığında:
Dava açma
Dosya sorgulama
İcra işlemleri
Elektronik imza ile yapılan işlemler gerçekleştirilemeyecek.
UYAP NEDEN KAPATILACAK?
Sistemin geçici olarak kapatılmasının nedeni teknik altyapı çalışmaları ve yazılım güncellemesi.
Yetkililerin verdiği bilgilere göre bu çalışmaların amacı:
UYAP’ın daha hızlı çalışmasını sağlamak
Sistem güvenliğini artırmak
Yoğun kullanımda yaşanan aksaklıkları azaltmak
Bu tür planlı kesintiler, sistemin uzun vadede daha stabil çalışması için düzenli olarak uygulanıyor.
KRİTİK UYARI: İŞLEMLERİNİZİ ERTELEMEYİN
Kesinti öncesinde kullanıcılar için önemli bir uyarı yapıldı:
Süreli işlemi olan vatandaşların
İcra ve dava işlemi yürütenlerin
Avukatların
işlemlerini kesinti saatlerinden önce tamamlaması gerekiyor.
Aksi durumda işlem yapılamayacağı için hak kaybı yaşanabileceği belirtiliyor.
UYAP’TA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK: GİRİŞ SİSTEMİ YENİLENDİ
Son gelişmeler sadece kesintiyle sınırlı değil. UYAP sisteminde önemli bir değişiklik de hayata geçirildi.
Eski sistem kaldırıldı
UYAP girişlerinde kullanılan eski e-imza altyapısı devre dışı bırakıldı
Yeni sistem devrede
Artık kullanıcılar:
e-Devlet üzerinden
Yeni nesil e-imza uygulamalarıyla sisteme giriş yapabiliyor.
Bu değişimle birlikte:
Daha güvenli erişim
Daha hızlı işlem altyapısı
Teknik sorunların azaltılması hedefleniyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
UYAP tamamen kapanacak mı?
Hayır. UYAP tamamen kapatılmıyor, sadece planlı bakım nedeniyle geçici olarak erişime kapatılıyor.
UYAP ne zaman kapanacak?
12 Haziran 2026 tarihinde 19:00 – 22:00 saatleri arasında erişim kesintisi yaşanacak.
UYAP neden kapatılıyor?
Sistem güncellemesi, bakım çalışmaları ve altyapı iyileştirmeleri nedeniyle geçici olarak kapatılıyor.
Kesinti sırasında işlem yapılabilir mi?
Hayır. Sistem kapalı olacağı için hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek.
UYAP giriş sistemi değişti mi?
Evet. Yeni dönemde daha güvenli giriş yöntemleri kullanılmaya başlandı.
Kesinti süresi uzayabilir mi?
Evet. Teknik çalışmaların uzaması durumunda kesinti süresi uzayabilir.