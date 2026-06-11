UYAP KAPANACAK MI? UYAP ile ilgili son dakika gelişmesi: UYAP'a erişim duracak! UYAP neden kapatılacak?

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UYAP sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiriyor. Peki UYAP kapanacak mı, sistem neden erişime kapatılıyor? Hangi saatlerde işlem yapılamayacak ve bu durum kimleri etkileyecek? Dava açacaklar, icra işlemi olanlar ve avukatlar için kritik uyarılar neler? İşte UYAP erişim kesintisiyle ilgili tüm gelişmeler ve kullanıcıları bekleyen süreç…