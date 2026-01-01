Ustasız başladı, Yunanistan'da dereceye girdi! Trabzonlu usta tek başına üretip dünyaya satıyor

6

Fiilen 65 yıldır bu işle uğraşıyorum. Komşumuz Yunanistan'a da kemençe yaptım. 2005 yılında Kültür Bakanlığı aracılığıyla Yunanistan'da düzenlenen kemençe yapma yarışmasına katıldım. 55 Yunanlı arasında tek Türk bendim ve o yarışmada üçüncü oldum. 65 yıl önce yaptığım kemençe ile bugün yaptığım kemençe arasında çok fark var. Şimdi işler daha kolay. O zamanlar köyde çalışıyordum; elektrik yoktu, her şeyi el yordamıyla yapıyorduk. Teknoloji işimizi çok kolaylaştırdı. Ancak yetenekli olmazsan bu işi yapamazsın. Sabırlı olmazsan da yapamazsın. Bu işi benim gibi tamamen elde yapan pek yok, çoğu makineyle yapıyor. Benden yaşlısı yok diyebilirim ama yaşıma yakın olanlar var" diye konuştu.