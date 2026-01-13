Üst geçitten düşen demir parçaları aracına zarar verdi! İBB'ye başvurdu aldığı cevaptan sonra mahkemenin yolunu tuttu

4

İBB tarafından sürücüye, "Bahse konu olan alan ekiplerimizce genel kontrolleri yapılmış olup herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Tehlike arz eden bir durum söz konusu değildir. Belediyemiz aleyhinde kusur izafe eden herhangi bir durum bulunmaması nedeniyle zarar tazmini talebiniz değerlendirilememektedir." şeklinde yanıt geldiği kaydedildi.Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir motosikletlinin geçtikten hemen sonra demir parçalarının Tamar'ın otomobilinin üzerine düşmesi yer aldı.Öte yandan, köprünün alt kısımlarının 2018 yılında kaplamayla örtüldüğü, o döneme ait Google görüntülerinde de yer alıyor.Bugün ise üst geçidin alt kısmının tamamına yakınının paslı olduğu, bazı kısımlarda ise demirlerin çıktığı görülüyor.